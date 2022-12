Essere sponsor del comune di Castiglione: prorogata la scadenza

Castiglione della Pescaia Il Comune ha prorogato i termini del bando di sponsorizzazione a sostegno di tutte le importanti manifestazioni che saranno in programma nel 2023 nella cittadina costiera, fissando la scadenza alle ore 12:00 di venerdì 30 dicembre 2022.



«Alcuni imprenditori e rappresentanti legali di aziende – rivela la sindaca Elena Nappi - mi hanno manifestato l’intenzione di poter entrare a far parte di questo importante palcoscenico che ha un richiamo non solo nazionale, ma per poterlo fare hanno necessità di valutare i propri impegni di bilancio avendo a disposizione altri giorni di tempo, per questo abbiamo deciso di riaprire il bando».

Il bando si articola su 4 modalità di sponsorizzazione, partendo da una “Base” di € 2.000,00 (oltre Iva) con un numero massimo di 20 sponsor ammissibili, si passa ad una “Medium” di € 5.000,00 (oltre Iva), con massimo 10 sponsor, poi ad una “Premium” di € 10.000,00 (oltre Iva) con 5 offerte ammissibili e si conclude con la “Main Sponsor” di € 25.000,00 (oltre IVA) per la quale saranno ammessi solo 2 sostenitori. L’ammissione della sponsorizzazione, nel rispetto dei sopra indicati massimali previsti per ogni categoria, avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione. Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione al bando utilizzando il modello di domanda che ha predisposto il Comune, debitamente sottoscritto e corredato di copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. La domanda dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia tramite posta elettronica certificata (comune.castiglione.pescaia@legalmail.it), tramite corriere o con consegna a mano, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 30 dicembre 2022.

L’Ufficio Protocollo è aperto secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Sulla busta, o nell’oggetto, dovrà essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico per reperimento di sponsor privati per eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli ed attività di animazione per l’anno 2023 sul territorio di Castiglione della Pescaia”. Per certificare l’ordine cronologico di arrivo delle domande, faranno fede la data e l’orario dell’invio della PEC o, in caso di invio tramite corriere o con consegna a mano, il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia.