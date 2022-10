Esperienza ad XFATOR per i Dynamite 36

Si sono conosciuti al Liceo Musicale di Grosseto

Firenze: I giovani Toscani dei Dynamite 36 sono stati presenti nella seconda puntata delle “LIVE AUDITION” del talent musicale X FACTOR trasmesso da SKY uno. La band Toscana ha potuta accedere a questa fase grazie alle precedenti selezioni online ed un pre casting live effettuato a Milano. La loro “Live AUDITION” non andata a buon fine e sono stati eliminati alla prima fase ottenendo due SI e due No ma come ci dice Tommaso Il frontman della band non si sono abbattuti: “ francamente per noi è stata una buona esperienza con sfaccettature positive e negative, una bella emozione suonare davanti a più di duemila persone e davanti a una giuria composta da personaggi dello spettacolo ,la delusione di non essere riusciti ad andare a uno step superiore ma di certo non saranno queste circostanze ad interrompere il nostro progetto musicale.



I DYNAMITE 36 sono insieme da 3 anni e di carne al fuoco ne hanno messa su, si sono conosciuti al Liceo Musicale di Grosseto e dal quel momento hanno lavorato sodo e partecipato a molti talent e concerti dal vivo in toscana e anche altre regioni italiane con un’esperienza anche all’estero (Amsterdam).All’attivo hanno due loro brani, LA Ragazza del Campo uscita nel 2020 e OGNI NOTTE la più recente pubblicata a giugno del 2022 entrambe correlate da videoclip e presenti su tutti i digital store. Attualmente sono in studio di registrazione per comporre nuovi brani che faranno parte del loro nuovo progetto musicale.

(foto di archivio, liceo musicale Grosseto)