Esordio casalingo per l'Atlante Grosseto contro Aposa Bologna FCD

Grosseto: Sabato prossimo l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, dopo aver espugnato il parquet del Real Casalgrandese, fa il suo esordio tra le mura amiche del Palabombonera, nella seconda giornata del Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “B” girone “C”, affrontando l’Aposa Bologna Fcd.



Finalmente sfatato per Gianneschi e soci con una vittoria anche l’esordio alla prima di campionato cosa che non avveniva da diversi anni e che sia di buon auspicio.

Ma ora, per i ragazzi di mister Alessandro Izzo, viene il bello perché non si devono cullare sugli allori, dopo una prova altamente positiva in trasferta, anche se gli emiliani vengono da una sconfitta casalinga abbastanza pesante, ma proprio per questo arriveranno in Maremma con il dente avvelenato e cercheranno di rifarsi, pertanto servirà molta attenzione.

Il tecnico piombinese è impegnato a Pistoia alle lezioni per il corso di allenatore Uefa “B” per prendere il patentino di allenatore, ma lo abbiamo raggiunto telefonicamente.

D. Iniziare con una vittoria convincente in trasferta il campionato non è male vero? «Si, la partita di sabato scorso è stata molto importante per noi, sia in termini di risultato che di prestazione, ho un gruppo importante, nell’occasione ho schierato tanti ragazzi under19, quasi l’85% e questo per noi è significativo se pensiamo alla scorsa stagione. Per sabato prossimo contro l’Aposa sarà importante la gestione del match, servirà un possesso del pallone a ritmo alto e di qualità, ho visto miglioramenti e sinceramente mi dispiace non poter essere stato presente a due allenamenti per il motivo del corso Uefa B a Pistoia, ma lascio in buone mani ai miei collaboratori e sono tranquillo».

L’allenatore piombinese continua affermando che «noi vogliamo vincere perché sei punti dopo due gare porterebbero alla squadra maggiore fiducia e voglia di fare bene, sempre meglio».

In conclusione Izzo lancia un messaggio ai tifosi: «questa squadra ha bisogno di voi e vi aspetto alle 17:30 al Palabombonera per aiutare questi ragazzi che se lo meritano».

Questi i convocati da Alessandro Izzo per la suddetta partita, che ricordiamo inizierà alle 17:30, che si dovranno trovare al Palabombonera alle 16:00: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Pierro, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo e Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Vito Coviello, sezione Aia di Pisa, 2’ arbitro Davide Delgadillo, sezione Aia di Pontedera, cronometrista Riccardo Muto, sezione Aia di Grosseto.



Con l’inizio del campionato, riferito alle partite casalinghe, Grosseto Sport Gs Tv, in collaborazione con l’Atlante Grosseto, inizierà a fare la diretta streaming con la stessa formazione dello scorso anno, la squadra che “vince” non si cambia, pertanto alle 17:25 Mario Fontani alle telecamere, Massimo Fontani alla regia all’interno del Palabombonera, a Franco Ciardi è affidata la telecronaca, mentre dallo studio centrale alla regia ci sarà il direttore Fabio Lombardi.