Esami estivi: quali alimenti aiutano lo studio e la concentrazione

Per molti giugno è semplicemente il primo mese estivo, ma per altri in queste settimane si continua a lavorare. Per non parlare degli studenti universitari, che si apprestano ad affrontare gli appelli della sessione, con gli esami che mettono a dura prova e che richiedono una bella dose di energia. L'alimentazione in tal senso può giocare un ruolo molto importante: esistono alcuni cibi che possono dare una vera e propria marcia in più.



Quali sono gli alimenti che aiutano studio e concentrazione?

Si comincia dalla frutta secca, considerata da molti come un must in termini di energia e di concentrazione. Non a caso, la frutta secca è un alimento che è in grado di aiutare a contrastare stati negativi come ad esempio lo stress e l'ansia. In secondo luogo, fornisce un prezioso boost per il cervello, soprattutto per quel che riguarda la concentrazione. In altre parole, chi studia per affrontare gli esami dovrebbe sempre tenere in considerazione le grandi potenzialità di alimenti come le mandorle, le nocciole, le arachidi e le noci.

La frutta classica, a sua volta, può diventare molto preziosa per uno studente a caccia di energie fisiche e mentali. Un esempio è costituito dalla pitaya rossa, nota anche come frutto del drago. Si tratta di un alimento molto nutriente ed energetico, per questo adatto a chi deve affrontare la faticosa sessione estiva. Come si legge nell’articolo sul frutto del drago dei Fratelli Orsero, non parliamo solo di un alimento molto gradevole visivamente, ma anche ricco di proprietà. Inoltre, la frutta fa bene per via del suo ricco contenuto di vitamine e di antiossidanti.

Non potremmo poi non citare la cioccolata fondente, ottima perché stimola la concentrazione e la memoria, oltre a migliorare la microcircolazione. Il merito va alla presenza dei flavonoidi: sostanze che intervengono nella cosiddetta ossigenazione cerebrale, cioè il processo attraverso il quale l'ossigeno raggiunge le cellule del cervello. In sintesi, i flavonoidi rendono il cervello più reattivo, migliorando capacità come la concentrazione e la lucidità mentale. Il cioccolato, infine, per sua natura aiuta anche a contrastare lo stress.

Il salmone è uno dei migliori alimenti da consumare se si vuole migliorare la memoria e la concentrazione. Contiene infatti acidi grassi omega-3, essenziali per la salute del cervello. Gli omega-3 aiutano anche a ridurre l'infiammazione nel corpo, che è legata al declino cognitivo. Inoltre, è stato dimostrato che il salmone migliora l'umore e riduce i livelli di stress - e chi non ne ha bisogno?

L'ultima voce di questa lista riguarda le verdure che, al pari degli altri alimenti citati finora, sono ottime alleate per gli studenti e per il cervello. Le verdure, infatti, sono in grado di stimolare le funzioni cognitive e la memoria, grazie alla presenza di vitamine (A, E e B), acido folico e antiossidanti. Questi ultimi sono utili per prevenire l'invecchiamento cellulare, che porta ad una diminuzione delle funzioni cerebrali.