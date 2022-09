Errore nell’attribuzione dei voti del centrosinistra alle elezioni politiche

Aggiornato il dato della sezione 1



Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora informa che è stato rilevato un errore materiale nella compilazione dei verbali relativi alle elezioni del 25 settembre, dovuto ad uno slittamento nell'attribuzione dei voti alle varie liste di centrosinistra. Questo ha determinato una diversa allocazione delle rispettive preferenze ai partiti.

La Prefettura di Grosseto e la Corte d’Appello di Firenze hanno certificato l’errore autorizzandone la rettifica. La Prefettura provvederà all’aggiornamento sul portale del Ministero.

Pertanto per la sezione 1 di Santa Fiora il dato viene così aggiornato: Impegno Civico di Luigi di Maio ottiene zero voti (erroneamente gli erano stati attribuiti 124 voti). Il Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista ha registrato 124 voti (104 in più di quelli inizialmente attribuiti). Alleanza Verdi e Sinistra ha ottenuto 20 voti (8 in più). +Europa ha ottenuto 12 voti (ne erano stati attribuiti erroneamente zero).