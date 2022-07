Erminio Sinni icona del piano bar al Festival Le Crociere

Mercoledì 27 luglio al festival Le Crociere sulla laguna di Orbetello Erminio Sinni, "Tra le costellazioni Tour". Venerdì 28 luglio Francesco Renga e in chiusura il comico Max Angioni, che dopo il successo di Lol2 presenta il suo nuovo "One man show".



Orbetello: Erminio Sinni, cantautore, poeta, romano d’adozione e toscano di nascita è rimasto nei cuori del pubblico italiano con il suo successo “E tu davanti a me”, annoverata tra gli evergreen cantautorali più diffusi nei pianobar italiani. La sua consacrazione avviene con the Voice Senior, programma di grande successo che gli attribuisce il 54% dei voti, un plebiscito mediatico.



Successivamente Erminio non esce dal panorama televisivo e viene chiamato a duettare con Loredana Bertè in prima serata sul brano Anima Carbone, e a San Remo 2021 nella serata dei duetti con Gio Evan. Nel frattempo, in piena pandemia incide “A mano a mano”, la cover che tanto ha colpito il pubblico di RAI 1, e lancia con la propria etichetta due singoli “La Terrazza” e “Perdersi per sempre” tornando ad una scrittura melodica pop.

Il cantautore, figlio di un minatore che lo avviò a 12 anni allo studio del pianoforte al conservatorio Mascagni di Livorno scappò a Roma a 18 anni e divenne ben presto il punto di riferimento della Night Life della Capitale aprendo dapprima le serate a Romano Mussolini per poi diventare il Resident de “La Cabala”, il locale, all’epoca, più importante d’Europa, dove fu apprezzato dalle personalità più importanti del tempo ed ebbe modo di duettare con Liza Minelli, Frank Sinatra, Joe Cocker, ma anche di lanciare una Paola Turci e prestare il piano ad uno sconosciuto Cammariere. Erminio inventò quello che negli anni successivi fu il moderno modo di fare pianobar e ne è tutt’oggi l'icona.

Questa estate torna nelle piazze di tutta Italia con il suo Tra le costellazioni Tour. Mercoledì 27 luglio sale sul palco del Festival Le Crociere di Orbetello.







Sempre la musica protagonista con Francesco Renga che torna sui palchi nel suo nuovo tour dal titolo "Estate 2022" venerdì 28 luglio. A Le Crociere suonerà i suoi più grandi successi.

In chiusura il 29 luglio Max Angioni, classe '90, comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo.