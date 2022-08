Entusiasmante il concerto Carla Marciano 4tet per il Grey Cat Festival

Scansano: Un entusiasmante concerto Carla Marciano 4tet alla Cantina I Vignaioli di Scansano per il Grey Cat Festival.

Parte di un tour di successo che prosegue da tempo, l’idea di base del concerto per il Grey Cat Jazz Festival 2022 era di proporre brani tratti dall’album "Psychosis - Homage to Bernard Herrmann", prodotto dalla Challenge Records, rinomata etichetta olandese. A questi si sono affiancati alcune composizioni originali della Marciano e brani di altri autori. La serata, inoltre, offriva la possibilità di una visita guidata nel paese di Scansano a cura del FAI, ed anche una visita guidata con degustazione di vini e apericena presso la Cantina I Vignaioli di Scansano.

Il concerto si è aperto con la colonna sonora del film “Taxi Driver” (Scorsese), mentre il secondo brano era il tema della colonna sonora del film “Marnie” (Hitchcock), entrambi i brani scritti da Bernard Herrmann e riarrangiati dalla Marciano.

“Il terzo brano” dice la Marciano “è un omaggio a John Williams. Per cui, abbiamo adesso un arrangiamento di Alessandro La Corte di un famoso tema dalla saga di “Harry Potter”.”.

Il concerto per il Grey Cat è proseguito con una composizione originale di Carla Marciano, “Inside”, seguita da tema principale del film di Hitchcock, “Vertigo”, sempre di Herrmann, titolo originale di “La donna che visse due volte”.

L’ultimo brano eseguito, sempre in associazione con Hitchcock, scritto da Bernard Herrmann, la colonna sonora del film “Psycho”.

Il concerto si è concluso con due bis, che hanno confermato la capacità di improvvisazione e ricerca del Carla Marciano 4tet.





Il concerto di Carla Marciano 4tet a Scansano ha proposto adattamenti alle sonorità più contemporanee di famosi brani dal respiro classico, concepiti per orchestra. Le musiche sono state presentate in versione innovativa, considerando le melodie originali, ma allo stesso tempo lasciando spazio alle improvvisazioni completamente nuove del quartetto. Carla Marciano 4tet mantiene, così, la propria identità pur sviluppando il proprio lavoro, soprattutto dal punto di vista della ricerca e della sperimentazione.

Il quartetto è composto da artisti di fama internazionale Carla Marciano, sassofonista e compositrice, Alessandro La Corte al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria.

La serata è iniziata nel tardo pomeriggio, con una visita organizzata dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, alla visita della Contrada del Dentro e del Museo della Vite e del Vino di Scansano.

Poi è proseguita con una visita guidata con degustazione di vini e apericena presso la Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano, fondata nel 1972.

A Bernard Herrmann è dedicato l’album da cui prende spunto il concerto del Grey Cat. Nato Maximillian Herman (New York 29 giugno 1911 – Los Angeles 24 dicembre 1975) è stato un compositore e direttore d'orchestra americano ed è ampiamente considerato come uno dei più grandi compositori di musica per film. Numerose sono state le sue collaborazioni con i più importanti registi da Hitchcock a Scorsese, da Orson Welles a Truffaut. Ha vinto un Premio Oscar (1942) e cinque candidature.

La salernitana Carla Marciano è una altosassofonista e compositrice italiana di fama internazionale, considerata dalla critica specializzata tra i migliori talenti del jazz europeo, apprezzata sia per la grande passionalità ed energia, quanto per la potenza espressiva, le doti tecniche e l’inconsueta vena interpretativa e compositiva. E’ inoltre annoverata tra i principali specialisti al mondo del sassofono sopranino, uno dei sassofoni meno comuni e più difficili da padroneggiare.

Alessandro La Corte (Salerno) è uno dei più apprezzati tra i pianisti e tastieristi italiani. Studia in conservatorio, dove si diploma, ma inizia la sua carriera musicale in tenera età prediligendo il jazz, genere molto presente ed influente ben consolidato nel salernitano. Dal 2002 La Corte collabora con Carla Marciano, come pianista e co-arrangiatore nel suo quartetto. Con esso ha svolto attività concertistica suonando in prestigiosissimi festival e rassegne di jazz a livello nazionale ed internazionale, ed ha registrato cinque CD, molto apprezzati anche in ambito internazionale.

Aldo Vigorito, classe 1958, musicista salernitano, contrabbassista compositore e insegnante al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno. La sua cavata riconoscibile e il suo lirismo interpretativo lo confermano come uno dei migliori contrabbassisti italiani. La rivista Musica Jazz è stata tra i primi a riconoscerne le potenzialità. Studia al Conservatorio di Avellino e poi a Roma. Dopo una lunga permanenza nella capitale, incide il suo primo album. Ha organizzato il Festival a Salerno, “Jazz Estate”. Vanta collaborazioni importanti a livello nazionale e internazionale.

Gaetano Fasano, classe 1973, è un percussionista e batterista salernitano. E’ un ottimo musicista che riesce ad abbracciare diversi stili musicali, dal jazz al pop-rock, dalla musica araba a quella africana, fino alle sonorità latin e blues. Inoltre, è endorser di diversi brand per percussioni e accessori, quali Master Music, Premier, Meini e Ideas for Drummer Signature. È riconosciuto per aver diffuso un nuovo metodo per percussioni chiamato “La Padderia”, un sistema che si basa sull’uso di pads e dove maestro e allievo studiano insieme, seduti l’uno di fronte all’altro. Vanta collaborazioni importanti a livello nazionale e internazionale.

E’ stato un concerto decisamente trascinante quello di Carla Marciano Quartet "Psychosis - Homage to Bernard Herrmann", presso La Cantina “I Vignaioli” di Scansano che conferma l’ottima qualità del Grey Cat Festival 2022.