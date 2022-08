Entra nel vivo il Punta Ala Music Fest. Ecco tutto il programma dal 3 agosto. Il 17 agosto il concerto di Irene Grandi.

Punta Ala: L’estate si accende a Punta Ala con i concerti del Punta Ala Music Fest. Il 3 agosto sul palco del Prato Sud Marina (Prato Stage) alle 22 e 30 si esibirà la Negramaro Tribute Band. Sabato 6 agosto, alle 22 in piazza delle Bandiere è la volta di The Orange Beat bass & guitar, Eugene Van Hemert chitarra acustica e voce e Guido Pietrella basso e voce. Un viaggio in versione acustica nella storia della musica da Ray Charles e Johnny Cash a Eric Clapton e i Pink Floyd, passando per la musica americana di Simon & Garfunkel, Eagles, Cat Stevens e Talking Heads.

Mercoledì 10 agosto, alle 22 e 30 al Prato Stage, Ross in “Quattro passi nell’amore”. Rosario Aloisio in arte ROSS nelle sue vesti preferite di cantautore, presenta il nuovo lavoro discografico registrato in piena pandemia tra marzo 2020 e aprile 2021 dal titolo “Quattro passi nell'amore”. Un pop-rock sobrio ed elegante per un percorso in musica e parole.

Sabato 13 agosto, alle ore 22, in Piazza delle Bandiere, concerto di Giacomo Rossetti, cantautore toscano, musicista e performer tornato al Music Fest nei panni di one man band, in un grande spettacolo di cover di ogni genere.

Grande attesa per mercoledì 17 agosto, protagonista del Music Fest sarà Irene Grandi nel concerto "Irene Grandi Duo" al Prato Stage, alle 22 e 30. Fiorentina di nascita, scoperta dal pubblico nel 1994 con le canzoni Fuori e T.V.B., scritta appositamente per lei da Jovanotti, Irene Grandi ottiene il grande successo nel 1995 con l’album “In vacanza da una vita”, che ha venduto oltre mezzo milione di copie in Italia.

Il Music fest prosegue sabato 20 agosto, alle 20 in piazza delle Bandiere con Deb Jones Trio. La voce della cantante Debora Giani, soft e graffiante al tempo stesso, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra la musica soul, pop e dance.

Mercoledì 24 agosto, alle 22 e 30 al Prato Stage è la volta di Killer Queen, primo tributo ai Queen in Europa, riconosciuto dal fan club ufficiale dei Queen "We Will Rock You". La band vanta oltre 25 anni di concerti e successi. Un emozionante viaggio attraverso la più bella musica di Freddie Mercury & c.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. www.marinadipuntala.com Info: 0564 922217