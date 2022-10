“Entomania”, tutti i segreti degli insetti nel libro di Anaclerio

Sabato 8 ottobre la presentazione al Museo di storia naturale della Maremma



Grosseto: Un viaggio tra le vite di dieci illustri scienziati per scoprire tutti i legami tra l'uomo, gli insetti e il progresso scientifico. È il tema del libro “Entomania – Storie di uomini, insetti e progresso scientifico” di Nicola Anaclerio, che sarà presentato sabato 8 ottobre alle ore 17 nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, alla presenza dell'autore. L'evento è a ingresso libero (per informazioni: 0564 488571) e sarà possibile, come di consueto, anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Gli insetti – spiega Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – svolgono un importante ruolo all'interno dell'ecosistema, ad esempio nell'impollinazione o nella degradazione della sostanza organica. Tuttavia nell'immaginario collettivo sono spesso considerati animali repellenti e dannosi. Eppure il loro studio ha avuto importanti ricadute sul progresso dell'umanità: da Giovanni Battista Grassi, che scoprì il ruolo vettore delle zanzare nella trasmissione della malaria, a Thomas Hunt Morgan, che individuò la posizione dei geni sui cromosomi; da Rachel Carson, che per prima denunciò i danni dei ddt sull'ambiente, a Karl von Frisch, che svelò lo straordinario linguaggio simbolico delle api e decodificò la loro “danza”. Per chi vuol saperne di più, parleremo di tutto questo con Nicola Anaclerio, autore del libro “Entomania”, un viaggio affascinante tra dieci biografie di illustri scienziati per scoprire i segreti legami tra uomo, insetti e progresso scientifico».