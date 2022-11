Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano: contributi a fondo perduto per innovazione

L’ufficio credito di Confartigianato Imprese Grosseto e a disposizione delle aziende per presentare le domande



Grosseto: Confermate le tipologie di intervento per le aziende iscritte all’EBRET (Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano) quali i contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, per l’ottenimento della certificazione di qualità (o altre certificazioni dell’azienda internazionalmente riconosciute) per interventi sulla partecipazione a fiere, internazionalizzazione e promozione, mentre è stata introdotta una prestazione per l’autoproduzione di energia.

Ecco una sintesi degli interventi:

Innovazione tecnologica

· acquisto di macchinari, strumenti e brevetti;

· interventi di impiantistica solo se strettamente collegati agli acquisti oggetto della domanda di intervento e se strettamente finalizzati alle esigenze innovative (per cui ad esempio è escluso il mero rifacimento dell’impianto elettrico);

· interventi di domotica solo se strettamente finalizzati alle esigenze innovative del prodotto o del ciclo produttivo.

Non è compreso l’acquisto di autovetture, furgoni, autocarri o simili (con la sola esclusione delle aziende del settore autotrasporto), mentre è compreso il relativo allestimento tecnologico. La prestazione è destinata solo ad aziende esistenti; sono escluse le spese di avvio attività (sono pertanto ammissibili solamente quelle fatture che abbiano data di almeno 12 mesi successiva all’apertura dell’attività aziendale).

Digitalizzazione ed informatizzazione dei processi produttivi delle imprese e commercio elettronico, mediante l’acquisto di beni informatici hardware (con l’esclusione di telefoni cellulari, smartphone, tv e simili) e software e le consulenze, se finalizzati all’informatizzazione dei processi produttivi ovvero all’attivazione di soluzioni per il commercio elettronico.

Acquisto di consulenze e/o asseverazioni relative al piano nazionale “Industria 4.0”, finalizzate a:

· verificare se l’organizzazione produttiva aziendale è coerente con i principi di “Industria 4.0”;

· impostare la produzione e/o l’organizzazione aziendale secondo i principi di “Industria 4.0”.

Interventi di internazionalizzazione e /o promozione

· l’acquisto di spazi espositivi in fiere;

· le consulenze nella gestione di contratti internazionali (nel qual caso occorre inviare anche copia del contratto di consulenza);

· i costi sostenuti per l’ideazione dell’intervento di promozione, la realizzazione o il restyling di siti internet;

· le consulenze finalizzate alla realizzazione di ricerche di mercato ed alle ricerche mirate di clienti su specifici mercati nazionali e/o internazionali ed alla realizzazione di campagne di digital marketing.

Ottenimento della certificazione di qualità dell’impresa o di altre certificazioni dell’azienda internazionalmente riconosciute (solo ottenimento della certificazione e non anche i successivi rinnovi).

Naturalmente possono richiedere le prestazioni di cui sopra le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA per almeno 24 mesi o che, nel caso di aziende che abbiano iniziato l’attività con dipendenti da meno di 24 mesi, abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l’obbligo di adesione all’EBRET.

Il contributo è pari al 15% dei costi sostenuti fino ad un massimo di €3.000,00 e le prestazioni possono essere richieste solo per le fatture relative all’anno in corso e quindi rilasciate entro il 31 dicembre 2022.

Contributo Certificazione Iso 45001

La prestazione viene erogata alle aziende iscritte all’Ebret che intendono ottenere la certificazione ISO 45001.

La domanda va presentata entro 45 giorni dall’ottenimento della certificazione ma attenzione in via preliminare l’azienda è tenuta a contattare il CPRA Toscana per definire il percorso più idoneo e la modalità di partecipazione del RLST/RLS. Oltre al supporto gratuito in fase di audit preliminare a cura del CPRA Toscana saranno rimborsate le spese sostenute in fase di consulenza fino ad un massimo di 1.500 euro ed il rimborso in fase di certificazione fino ad un massimo di 1.300 euro.

Contributo per autoproduzione energia per aziende

La prestazione viene erogata alle aziende iscritte all’Ebret che hanno realizzato nel 2022 investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia, ad esempio impianti di pannelli solari, fotovoltaico, eolico. La domanda deve essere presentata fra il 1 gennaio 2023 ed il 31 maggio 2023 ed il contributo sarà pari al 15% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 3.000. Le aziende interessate potranno contattare i nostri uffici che si attiveranno, sin da adesso, per elaborare e consegnare le pratiche all’Ebret entro il 31 marzo 2023. Per informazioni: 0564 419611 0564 419628 ufficiocredito@artigianigr.it Alessandro Storti 0564 419656 cristina.gallego@artigianigr.it Cristina Gallego