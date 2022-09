Ennesimo furto al ristorante TCE, ingenti i danni al locale

Grosseto: “E’ l’ennesimo furto nel locale che subiamo nell’arco di pochi mesi, - sbottano Emiliano Giuggioli, uno dei proprietari del locale e il direttore Marco Ciani. Erano passate da poco le 3:30 di stanotte che è scattato l’allarme collegato ai cellulari e all’istituto di vigilanza che si occupa della sicurezza. “Oramai, quando siamo giunti sul posto era già tardi. - dice Marco Ciani. - Tutto il locale era devastato alla ricerca di denaro, che però i ladri non hanno trovato in quanto a fine serata, dopo che avevamo subito un altro furto pochi mesi fa, portiamo via l’intero incasso”.

I danni al locale sono ingenti, con vetrate spaccate, porte divelte e cassa con tutto il bancone sottosopra. Intanto sono partite le indagine da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire l’accaduto e cercare di individuare l’autore o gli autori del vile gesto.