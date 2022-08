annuncio Politica Energia - Scuola. Fratoianni (Verdi Sinistra): "Non ci siamo proprio" 29 agosto 2022

Roma: "Per risparmiare energia qualcuno davvero sta pensando alla didattica a distanza per gli studenti del nostro Paese e alla riduzione del riscaldamento a scuola? Ma nel frattempo, Enel, Eni e le altre compagnie energetiche grandi e piccole accumulano 50 miliardi di extraprofitti e nessuno gliene chiede conto". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Quindi la morale è semplice - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - i ragazzi a casa o al freddo, mentre i grandi colossi festeggiano. La solita fotografia dell'ingiustizia italiana." "Non ci siamo proprio" conclude Fratoianni.





