Energia. Fratoianni (Verdi Sinistra): "Su risposte a caro bollette niente indugi"

Roma: “Sono preoccupato dei ritardi del governo. E sono preoccupato per i ritardi a livello europeo. Sulle scelte energetiche, sulle risposte da dare al caro bollette indugiare ancora non è giustificabile”. Lo afferma Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso di Tagadà.

“L’aumento impazzito delle bollette - prosegue il leader di SI - è dovuto a molti fattori, uno di questi è la guerra, ma non è il solo anche perché gli aumenti già sono iniziati nel settembre di un anno fa come denunciammo allora e quindi molto ben prima dell’aggressione russa l’Ucraina. Siamo di fronte ad operazioni di carattere speculativo che continuano da vari mesi.

Ora si è superata ogni soglia ragionevole: ci sono decine di migliaia di imprese che rischiano di schiantarsi, ci sono milioni di famiglie che rischiano concretamente di non riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena”.

“Occorre mettere in campo subito delle misure che non siano lo scostamento di bilancio, che sarebbe nuovo debito pubblico sulle spalle di imprese e famiglie, ma intervenendo su quelle decine di miliardi di euro che le compagnie energetiche hanno incamerato in tutti questi mesi.

Quei 40 o 50 miliardi di euro - conclude Fratoianni - devono essere messi subito a disposizione della collettività”.