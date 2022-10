Enel rinnova 2 km di nuova dorsale elettrica con cavo elicord resilienza

Arcidosso: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che nei territori di Arcidosso, Castel del Piano e Cinigiano sono in corso importanti interventi di potenziamento del sistema elettrico nel segno dell’innovazione, della resilienza e della sostenibilità.



I tecnici dell’azienda elettrica, infatti, stanno attivando una nuova linea elettrica in media tensione completamente rinnovata grazie al “Progetto Resilienza” che vede la sostituzione di oltre 2 km di conduttore nudo con nuovo cavo elicord, di ultima generazione e di grande efficienza e resistenza, le cui opere di predisposizione sono già state effettuate con una serie di interventi propedeutici. La nuova direttrice elettrica si inserisce in un più ampio piano di interventi per il potenziamento e la resilienza delle reti, attraverso cui sono state automatizzate cabine e linee elettriche in tutto il territorio amiatino con benefici per la qualità e la continuità del servizio elettrico ma anche in termini ambientali e paesaggistici.

Lunedì 31 ottobre e giovedì 3 novembre E-Distribuzione concluderà l’intervento e metterà in funzione la nuova linea. Le operazioni di attivazione devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico nelle mattinate dei giorni suddetti, che E-Distribuzione ha programmato in modo da arrecare minori disagi possibili: grazie a bypass da linee di riserva, infatti, le porzioni del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze tra Montelaterone, località Le Pergole, Case Rosse Benedettini (Arcidosso), località Marinella (Castel del Piano) e Monticello Amiata (Cinigiano).

In tutte le circostanze i clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni e guasti è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica. Infine, è utile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere comunicazioni tramite sms, email o telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco.