Emozioni e canzoni per chi ama Lucio Battisti a La Pulledraia

Grosseto: Nuovo appuntamento con La Pulledraia Festival, rassegna di musica e cabaret nel Parco della Maremma - Alberese (Gr). Il mese di agosto è dedicato ai miti della canzone italiana e martedì 9 sarà la volta di Lucio Battisti. Lo racconteranno alla loro maniera Daniele Sgherri (voce narrante) e Paolo Tenerini (chitarra e voce) con lo spettacolo di teatro-canzone "Grazie Lucio! Emozioni e canzoni per chi ama Lucio Battisti”.





Uno spettacolo live che diverte ed emoziona, che fa cantare e sognare, sorridere e viaggiare nel tempo, ma soprattutto un flashback sul costume italiano con la sorprendente narrazione di aneddoti, ed autentici scoop, raccolti e raccontati da Daniele Sgherri, ormai considerato uno dei maggiori esperti italiani per tutto ciò che gira intorno al mondo della musica leggera. L’appuntamento per tutti i “battistiani", ma non solo, è alle 22. Biglietto di ingresso per il solo spettacolo 15€. Si può prenotare anche la cena (a menu fisso, preparata con i prodotti bio dell’azienda, inizio alle 20) al prezzo complessivo di 35€. Info e prenotazioni: tel/wa 348 712 0615.

La Pulledraia Festival destina una quota dell’incasso di tutti gli spettacoli all’associazione La Farfalla e al progetto Villa Elena Maria.