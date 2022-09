Emergenza siccità, il governo stanzia 4.300.000 euro

Firenze: Il presidente della Regione Toscana ha ringraziato il Consiglio dei Ministri per il riconoscimento dello stato di emergenza per siccità che permetterà di fronteggiare al meglio la gestione della risorsa idrica nelle prossime settimane. La Protezione Civile regionale è in attesa degli atti attuativi da parte del Governo per procedere nel più breve tempo possibile al finanziamento degli interventi urgenti.



Per far fronte ai primi interventi (organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture) il governo ha stanziato alla Regione Toscana 4.300.000 euro.