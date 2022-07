Emas: il Comune di Scarlino passa la verifica per il secondo anno

La certificazione ambientale è confermata anche per il 2022: il prossimo anno è in programma la verifica di rinnovo della registrazione



Scarlino: Anche per il 2022 l’Amministrazione comunale ha sostenuto la verifica annuale per il mantenimento della registrazione Emas e della certificazione Iso14001.2015. Nel 2023 il Comune dovrà affrontare nuovamente l'iter per il rinnovo di entrambe le certificazioni ambientali: un obiettivo che rimane prioritario per l’Amministrazione comunale che dal 2020 si è impegnata per migliorare il sistema di gestione, le prestazioni e la comunicazione ambientale.

«Stiamo continuando a lavorare per implementare progressivamente il sistema di gestione ambientale dell'ente a garanzia della massima sostenibilità delle attività svolte – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: voglio ringraziare gli uffici comunali, in particolare l’architetto Barbara Orlandi che segue direttamente il processo. Ottenere la registrazione Emas e la certificazione Iso 14001 non è così scontato, serve un impegno costante e sicuramente per un Comune come il nostro non è semplice. Ma anche per il 2022 abbiamo superato la verifica. Questo sistema ci permette di mantenere alta l'attenzione sulle tematiche ambientali di maggiore interesse e di monitorare alcuni aspetti fondamentali per il Comune, con dirette ripercussioni in termini di sostenibilità: penso per esempio all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione per i quali gli indicatori di prestazione Emas – calcolati sui consumi - hanno confermato la validità degli interventi eseguiti.

Ulteriormente importante è la tematica dei rifiuti per cui gli obiettivi di miglioramento che l'Amministrazione si è prefissata impongono il controllo rigoroso sulle prestazioni del gestore e la messa in campo di azioni concrete per la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della raccolta differenziata. L’Ambiente è un settore decisivo per il Comune – conclude Giulianelli –: abbiamo l’area industriale più importante della provincia e un patrimonio naturale di altissimo valore che dobbiamo tutelare».