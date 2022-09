Elezioni: "Strappati manifesti elettorali del Pci"

Massa Marittima: "Non sono passate nemmeno 24 ore che nel Comune di Montieri qualche ignoto idiota ha cercato di strappare un manifesto elettorale del PCI", denuncia il Pci di Massa Marittima.

"Evidente quel simbolo e quel nome danno fastidio, - prosegue la nota - forse pensavano di non vederlo più affisso o sulle schede elettorali, sta di fatto che il tentativo di eliminare un simbolo elettorale resta e rimane sempre uno scempio e un disonore verso la democrazia. Il clima politico di una campagna elettorale, basata sui sondaggi e sui mi piace virtuali che si sta vivendo, porta a questi insensati gesti, che non appartengono a un senso civico e democratico. Sembra ormai ovvio, pur con tanti e opportuni distinzioni dovute, che si vive in un clima più di anticomunismo che di antifascismo dettato da un esito scontato delle prossime elezioni. Ma noi come PCI, per rispetto alle compagne e i compagni che hanno raccolto le firme in un periodo limitato e sconsiderato e per coloro che s'impegnano ad attaccare la propaganda elettorale, andiamo avanti e sarà prossima una denuncia verso ignoti, anzi verso i soliti ignoti idioti", termina la nota.