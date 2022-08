Elezioni: Rossi, Simiani e Franceschelli questi gli uomini del Pd locale

Rossi, Simiani e Franceschelli rappresenteranno PD nei collegi di Camera e Senato



Grosseto: Il PD grossetano ha presentato oggi alle ore 12:00 presso la sede di via Svizzera a Grosseto i candidati “locali” in corsa per la prossima tornata elettorale di fine settembre. Tre i presenti: Marco Simiani, Enrico Rossi e Silvio Franceschelli. Tantissimi i sindaci, assessori e amministratori locali della sinistra presenti in sala.





“Le elezioni politiche del 25 settembre – afferma Giacomo Termine, segretario provinciale del PD - sono molto importanti proprio in tutte le anomalie da cui sono state generate. Non nascono da una crisi interna al Governo Draghi, ma dalla crisi esterna di un partito, il Movimento 5 Stelle, e dall'opportunismo dei partiti del centro destra che in questo vulnus si sono inseriti”. “Il Partito Democratico, - prosegue Termine - si presenta agli italiani come la più solida e credibile espressione di questa fase positiva, dando maggiore identità con un programma incentrato sui giovani, io lavoro e le politiche sociali. Lo è paradossalmente anche per coloro con cui ha governato insieme in questa ultima fase”.





“Le nostre candidature locali esprimono competenza, stabilità, senso di responsabilità nazionale, capacità di governo a partire da Enrico Rossi che ha guidato a lungo la nostra Regione Toscana, al sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, primo cittadino “ai confini” con la nostra provincia, ed infine, ma non per ultimo, al nostro Marco Simiani, grossetano, profondo conoscitore della realtà locale. Vorrei sottolineare però che proprio nella composizione e scelta di questi tre candidati è evidente l'attenzione del PD a offrire al giudizio degli elettori tre persone vicine alla provincia di Grosseto in forme diverse e diversi livelli, ma che insieme posso garantire un rapporto costante e qualificato con il territorio”, conclude il segretario provinciale Pd Giacomo Termine.

Questi i candidati:





Marco Simiani, dirigente nazionale del PD, candidato nel collegio plurinominale della Camera – Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo. "Più che qualcosa di nuovo, vorrei portare in Parlamento qualcosa di vostro. – ha esordito Simiani - Comunicherò le richieste del territorio e delle persone che ho conosciuto in questi anni di lavoro". “Le province toscane sollevano da sempre la problematica della distanza. - prosegue - Una distanza che necessita di essere colmata, dal punto di vista infrastrutturale, digitale e non, ma anche nei servizi socio-assistenziali e per la persona”. “Nella realtà economica toscana, composta principalmente da piccole e medie imprese, offrire loro sostegno significa puntare al benessere economico e sociale. Unire i territori, unire le realtà sociali, unire le persone: sono questi i punti centrali della proposta di Marco Simiani e “Unire” è proprio lo slogan che ha scelto per la campagna elettorale che farà sui territori e per i territori”, conclude Simiani.





Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino, candidato nel collegio uninominale del Senato Collegio uninominale Senato Siena, Grosseto, Arezzo. Laureato in giurisprudenza, è iscritto all’Albo degli avvocati di Siena e svolge la professione di avvocato. Dal 1996 ha prestato servizio nella Polizia di Stato, ruolo che lasciato nel 1998 per dedicarsi a tempo pieno alla professione di avvocato. Ha ricoperto il ruolo di segretario del PD dal 2009 al 2011 e dal 7 maggio 2012 è sindaco del Comune di Montalcino. Nel 2018 è stato eletto presidente della Provincia di Siena, ruolo che ha ricoperto fino al mese di luglio 2022. “Ho deciso di candidarmi, - spiega Franceschelli - per portare la voce e i bisogni dei territori in Parlamento. In una fase così difficile per il nostro Paese, ognuno di noi deve sentire la responsabilità di mettersi a disposizione del proprio territorio con il proprio bagaglio di esperienza”. “Una candidatura che nasce da una sinergia tra il Pd e la spinta dei sindaci. – prosegue - Figure che ogni giorno si trovano a dover dare risposte ai cittadini. Da Sindaco della città di Montalcino e da amministratore conosco le molte difficoltà ma anche le grandi opportunità che la Toscana del sud ha davanti a sé. Infrastrutture e collegamenti, mantenimento dei servizi sanitari e sociali, riorganizzazione degli enti locali, digitalizzazione delle aree anche quelle più marginali, agricoltura e mondo venatorio, turismo della saggezza con una grande attenzione allo sviluppo dei territori. Abbiamo un’opportunità storica per far sentire la voce dei nostri territori”.





Enrico Rossi, già sindaco per 10 anni a Pontedera, 10 anni assessore regionale alla sanità e 10 anni presidente della Regione Toscana, candidato nel collegio uninominale della Camera. “La direzione nazionale del Partito Democratico – dice il candidato nel collegio uninominale Grosseto-Siena alla Camera - ha deciso di propormi la candidatura è ho ben volentieri accettato in quanto mi sento rappresentante di questi territori, in quanto per 20 anni mi sono occupato di tutta la Toscana e quindi anche di Siena e Grosseto”. “Tutti i queste provincie mi conoscono. Sfido chiunque a provare il contrario di questa mi affermazione. Anzi, vorrei vedere se per i candidati avversari fosse lo stesso. Nutrirei in quest’ultimo caso, moltissimi dubbi”, conclude Enrico Rossi.