Elezioni politiche: le aperture straordinarie dell’ufficio Elettorale

Lo sportello resterà aperto fuori orario per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e le firme per le candidature



Scarlino: Domenica 25 settembre sono in programma le elezioni politiche. Per questo l’ufficio Elettorale del Comune di Scarlino farà un orario straordinario.

Lo sportello sarà aperto giovedì 18 e venerdì 19 agosto dalle 14 alle 19, sabato 20 agosto dalle 8 alle 19, domenica 21 agosto dalle 8 alle 20, e lunedì 22 agosto dalle 14 alle 20. L’ufficio resterà aperto solo per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali ed per l’eventuale raccolta di firme per le candidature alle elezioni politiche.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere richiesti anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it: il documento sarà inviato in formato digitale entro 24 ore dalla richiesta stessa.

Per eventuali informazioni è a disposizione l'ufficio Elettorale chiamando i numeri 0566 38503/504, oppure inviando una mail a demografici@comune.scarlino.gr.it.