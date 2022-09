Attualità Elezioni. La Pietra, Rossi (Fdi): "Solidarietà a Belgiorno per Minacce di Morte" 13 settembre 2022

13 settembre 2022 99

99

Redazione Firenze: "Solidarietà al capogruppo di Fratelli d'Italia a Prato, Claudio Belgiorno, che ieri si è visto lasciare sul suo banco in Consiglio comunale un foglio di minaccia di morte. Questi sono i risultati della campagna di odio contro FdI intentata in queste settimana dalla sinistra che ha esasperato gli animi, il confronto non dovrebbe mai portare a questi esiti e mi auguro che le Forze dell'Ordine facciano piena luce su quanto accaduto", lo dichiarano il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra e il coordinatore regionale FDI, Fabrizio Rossi.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Elezioni. La Pietra, Rossi (Fdi): "Solidarietà a Belgiorno per Minacce di Morte" Elezioni. La Pietra, Rossi (Fdi): "Solidarietà a Belgiorno per Minacce di Morte" 2022-09-13T07:12:00+02:00 102 it Elezioni. Patrizio La Pietra, Fabrizio Rossi (Fdi): "Solidarietà a Belgiorno per Minacce di Morte" PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/05/04/20220504145110-65e0dd08.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/05/04/20220504145110-65e0dd08.jpg Maremma News Firenze, Tue, 13 Sep 2022 07:12:00 GMT