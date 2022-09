Politica Elezioni. L'agenda elettorale del Sen. Roberto Berardi per la settimana 10 settembre 2022

Redazione Grosseto: Ecco l'agenda contenente gli impegni elettorali del Sen. Roberto Berardi per la settimana che va dal 12 al 18 settembre. lunedì 12 - ore 18:00 partecipazione all'evento dello sport presso caffè Nord Est a Grosseto

martedì 13 - ore 10:00 incontro presso la Coldiretti di Grosseto

mercoledì 14 - ore 09:00 incontro presso CIA di Grosseto; ore 10.30 incontro presso stabilimento Latte Maremma Grosseto

giovedì 15 - a partire dalle ore 09:00 di mattina, tour Arezzo e Siena per incontro con associazioni di categoria e aziende del territorio

venerdì 16 - ore 19:00 aperitivo con i simpatizzanti a Fonteblanda presso piazza Parco dell'Uccellina.





