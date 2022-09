Attualità Elezioni: informazioni per il rilascio della tessera elettorale 20 settembre 2022

20 settembre 2022 87

87

Redazione Grosseto: Il comune di Grosseto comunica che per il rilascio della tessera elettorale in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, l'ufficio elettorale del Comune di Grosseto riceverà secondo i seguenti orari.

Lunedì 19/09/2022 c/o Ufficio Elettorale – Via Saffi 17 – dalle 08.30 alle 13.00 Martedì 20/09/2022 c/o Ufficio Elettorale – Via Saffi 17 – dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 Mercoledì 21/09/2022 c/o Ufficio Elettorale – Via Saffi 17 – dalle 08.30 alle 13.00 Giovedì 22/09/2022 c/o Ufficio Elettorale – Via Saffi 17 – dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 Venerdì 23/09/2022 c/o Ufficio Elettorale – Via Saffi 17 – dalle 09,00 alle 18.00 Sabato 24/09/2022 c/o gli Uffici TARI e COSAP di via Colombo (Piazza della Palma) continuativamente dalle ore 9,00 alle ore 18,00 Domenica 25/09/2022 c/o gli Uffici TARI e COSAP di via Colombo (Piazza della Palma) continuativamente dalle ore 7,00 alle ore 23,00 Per informazioni, è possibile contattare l'ufficio elettorale: 0564/488724 – 488725 oppure ufficio.elettorale@comune.grosseto.it Si comunica, inoltre, che anche l'Ufficio Anagrafe, Via Saffi 17, sarà aperto per il solo rilascio delle carte di identità elettroniche finalizzate al voto (solo maggiorenni completamente privi di documenti) nei seguenti giorni: sabato 24/09/2022 con orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00 domenica 25/09/2022 con orario continuato dalle ore 7,00 alle ore 23,00 Per eventuali informazioni sul rilascio carte identità elettroniche: tel.0564/488721- email : servizi.demografici@comune.grosseto.it Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Elezioni: informazioni per il rilascio della tessera elettorale Elezioni: informazioni per il rilascio della tessera elettorale 2022-09-20T17:30:00+02:00 248 it Elezioni: Informazioni per il rilascio della tessera elettorale PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/03/09/20220309150857-8807531b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/03/09/20220309150857-8807531b.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 20 Sep 2022 17:30:00 GMT