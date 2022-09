Elezioni. Fratoianni (Verdi Sinistra): "Cannabis, meglio legale"

Roma: «Ma perché in Italia si può fare di tutto? Lisciare il pelo agli evasori fiscali, proteggere i corruttori, perfino discutere con un mafioso. Mentre chi fuma una canna diventa improvvisamente un delinquente . Alcool e tabacco vanno bene, la cannabis no, è vietato. Noi Alleanza Verdi e Sinistra diciamo “meglio legale”». Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video pubblicato sui social.

«Lo Stato - prosegue il leader di SI - può costruire un rapporto maturo e consapevole con i consumatori. Possiamo realizzare la più grande patrimoniale contro le mafie che si sia mai vista. Controllando il giro della cannabis, il suo commercio guadagna oltre 10 miliardi di euro all’anno. Lo Stato con le tasse, in modo legale ne potrebbe ricavare 8 di miliardi. E un ettaro coltivato a cannabis fa risparmiare all’aria che respiriamo - conclude Fratoianni - oltre 15 tonnellate di Co2 all’anno. Fa bene anche all’ambiente. Facciamolo».