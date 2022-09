Politica Elezioni. Enrico Rossi (PD) chiude la campagna elettorale in Maremma 23 settembre 2022

23 settembre 2022

102

Redazione Grosseto: Ultima giornata di campagna elettorale. Ecco gli appuntamenti di oggi di Enrico Rossi candidato per il PD alla Candidato alla Camera dei Deputati Collegio uninominale di Grosseto e Siena:

MONTICIANO (SI), ore 9:30, MERCATO SETTIMANALE. Piazza Sant'Agostino.

RIBOLLA ROCCASTRADA (GR), ore 11:30, COMMEMORAZIONE STRAGE. Via Montemassi, N. 10.

GROSSETO, ore 16, CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE. Piazza Socci, gazebo Partito Democratico.

MASSA MARITTIMA (GR), ore 20:00, CENA E CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE CON ENRICO ROSSI (candidato al collegio uninominale Toscana 01). Piazza Garibaldi.

