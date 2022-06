Elezioni e referendum, i positivi al Covid possono votare a domicilio

L’Asl Toscana sud est spiega come poter esercitare il proprio diritto di voto.



Grosseto: Per tutti i cittadini residenti nel territorio dell'Asl Toscana sud est sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento per Covid-19, è possibile esercitare per le elezioni amministrative e i referendum del prossimo 12 giugno il diritto di voto a domicilio. Per farlo, devono presentare domanda via mail all'ufficio elettorale del Comune competente, allegando il certificato di isolamento domiciliare a seguito di positività rilasciato dall’Azienda sanitaria.

I cittadini residenti nel territorio dell'Asl che non siano in possesso del certificato di isolamento domiciliare potranno farne richiesta ai seguenti indirizzi mail:

Zona Arezzo, Casentino, Valtiberina: igienedipprev.ar@uslsudest.toscana.it

Zona Valdarno: igienedipprev.valdarno@uslsudest.toscana.it

Zona Valdichiana Aretina: igienedipprev.valdiar@uslsudest.toscana.it

Zona Senese: igienedipprev.si@uslsudest.toscana.it

Zona Valdichiana Amiata Senese: igiedipprev.valdisi@uslsudest.toscana.it

Zona Valdelsa: igienedipprev.valdelsa@uslsudest.toscana.it

Zona Grossetana: ufigienepubblica@usl9.toscana.it

Zona Colline Albegna: igienedipprev.albegna@uslsudest.toscana.it