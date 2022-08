Elezioni, Bergamini: "Simbolo Forza Italia nostra storia e nostre radici"

Roma: «Nel nostro simbolo abbiamo voluto inserire un chiaro riferimento al Partito popolare europeo. È una scelta che fotografa la storia del partito e credo che sia più che opportuno averla fatta. Abbiamo aderito con grande convinzione, non da oggi, al popolarismo europeo, siamo uno dei membri più importanti del Ppe. Il fatto che si parli della nostra collocazione all’interno dell’Europa nasce chiaramente dall’esigenza di ribadire la nostra appartenenza alla più grande e importante famiglia europea, senza ambiguità di sorta, soprattutto a quelle aggregazioni “contro” che, non avendo come abbiamo visto niente che li unisca e tantomeno una visione del Paese, provano a fare confusione». Così la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini in un’intervista al Messaggero.