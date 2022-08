Elezioni, Bergamini: "Onorata per ricandidatura nella mia Toscana"

Firenze: “Con grande emozione vi annuncio che sarò candidata alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia per i collegi proporzionali di Toscana 1 e Toscana 2.



Sono grata al mio Presidente, Silvio Berlusconi, e a tutta la dirigenza di Forza Italia, dal coordinatore nazionale Antonio Tajani alla senatrice Licia Ronzulli, dai capigruppo senatrice Annamaria Bernini e onorevole Paolo Barelli al coordinatore regionale senatore Massimo Mallegni, per aver riconfermato la loro fiducia in me e nel lavoro svolto in questi anni. Un grazie di cuore va anche a coloro che mi hanno sempre sostenuto sul territorio, che hanno creduto in me e in Forza Italia e che spero di avere ancora al mio fianco nelle sfide che ci aspettano in Parlamento con un unico obiettivo: lo sviluppo della Toscana. Se sarò eletta porterò avanti questo compito con disciplina e onore”.

Lo scrive la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini nella sua Newsletter.

“In 25 anni di militanza nel mio partito il desiderio di rappresentare i valori liberali, moderati, europeisti ed atlantisti lo sento più forte che mai. Tanto più oggi che l’Italia è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista dinnanzi alle emergenze globali che stanno attraversando tutte le democrazie. Affermare questi ideali – spiega Bergamini- vorrà dire affermare un’idea ben precisa di Paese, vorrà dire confermare una linea politica basata sulla concretezza, sulla serietà e lontana dalle sirene populiste e fortemente ideologizzate. Una prospettiva, la nostra, distinta dagli odiatori seriali della sinistra che sanno solo demonizzare senza mai proporre un progetto, un programma o una visione. Noi siamo Forza Italia. Un movimento che da trent’anni si schiera accanto alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai pensionati. Ora, insieme ai miei compagni di viaggio, sono già in campo per questa campagna elettorale che spero si concentrerà sulle proposte con le quali ci presenteremo alle prossime elezioni del 25 settembre. Fin da ora- conclude il sottosegretario- sento di sottolineare l’importanza di questo voto per il futuro del nostro Paese e della Toscana. Esercitiamo questo nostro diritto per non lasciare nelle mani di pochi il futuro di tutti e per essere protagonisti della vita democratica del Paese”.