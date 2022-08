Elezioni, Azione: Monaci corre nel listino Plurinominale Camera Toscana-P02

Grosseto: "Azione Grosseto comunica, con grande orgoglio e soddisfazione del Direttivo tutto, la candidatura dell'amico Giuseppe Monaci nel listino del Collegio Plurinominale della Camera Toscana-P02 che comprende ben quattro province: Grosseto, Siena, Arezzo e Livorno. Il listino vede nell'ordine le candidature di Francesco Bonifazi, Benedetta Frucci, Giuseppe Monaci ed Isabella Martini.

Giuseppe Monaci fa parte dell' esecutivo regionale di Azione ed è responsabile del dipartimento agricoltura. Egli è persona molto stimata e conosciuta a Grosseto; titolare di un affermato studio professionale di consulenza per la gestione di piccole e grandi aziende agrarie, conosce i problemi della burocrazia in agricoltura. Grande la sua esperienza nell' estimo e in campo peritale, ove fra l'altro vanta qualificatissime esperienze nel settore degli usi civici per importanti lavori svolti in varie regioni italiane; notevoli le esperienze anche nel campo della pianificazione forestale e valutazioni ambientali. Nel corso della sua carriera Monaci è stato a lungo Presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali; più volte sin dal 1995 ha svolto il ruolo di Relatore e docente in seminari, corsi di formazione ed aggiornamento e convegni.

Giuseppe Monaci ha ricoperto rilevanti cariche elettive e nomine nella Pubblica Amministrazione che costituiscono una invidiabile esperienza nel settore, avendo raccolto nello svolgere questi compiti il rispetto e la stima trasversale fra le forze politiche. Segnaliamo fra le tante: Consigliere del Comune di Civitella Paganico (1990-1995); Consigliere Provinciale dal Giugno 1999 con ruolo di Presidenza di Commissioni Consiliari Permanenti per Ambiente, Assetto del Territorio - urbanistica, Caccia e Pesca e per Lavori Pubblici, Trasporti ed Infrastrutture. Poi Assessore alle politiche rurali, all'ambiente e demanio del Comune di Grosseto dal giugno 2006 a luglio 2011 con una esperienza di Presidente della partecipata di enti pubblici S. r.l. "Mattatoi di Maremma" dall'ottobre 2007 al 2015. Dal 2011 al 2016 ha svolto il ruolo di assessore ai lavori pubblici del Comune di Grosseto. Azione Grosseto è certa di aver contribuito, con la candidatura di Giuseppe, a rendere merito e prestigio al Terzo Polo in Toscana, con la consapevolezza e certezza che il nostro progetto programmatico basato sulla competenza sarà premiato dal consenso di moltissimi cittadini stanchi di populismi e sovranismi inefficaci e dannosi per l'Italia."