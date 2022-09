Politica Elezioni 2022, (FDI): “Risultato storico per la destra a Roccastrada” 28 settembre 2022

Redazione Moreno Bellettini: “Vince il centrodestra con Fratelli d’Italia primo partito con 1.158 voti, pari al 30,68%, PD dietro con 1.002 voti pari 26,55%”.

Roccastrada: “Il circolo di FDI Roccastrada, - dice il presidente Moreno Bellettini - ringrazia gli elettori e dedica la vittoria di Fratelli d'Italia a tutti gli attivisti e dirigenti locali della destra tradizionale, i quali con solitaria determinazione hanno da sempre osteggiato i governi di sinistra, che nel tempo hanno portato inesorabilmente al declino il comune di Roccastrada”. “Dopo 76 anni di ininterrotta egemonia politico clientelare comunista e post comunista, - commenta Bellettini - finalmente i cittadini del comune di Roccastrada, potranno a breve cambiare le sorti del comune ed interrompere le sciagurate scelte amministrative portate avanti dal Pd,continuando a dare fiducia al nostro partito”. “Oggi più che mai, Fratelli d’Italia con la presidente Meloni alla guida del nuovo governo e forte di una rappresentanza parlamentare con i nostri parlamentari grossetani Fabrizio Rossi alla Camera e Simona Petrucci al Senato, saprà dare quell’impulso di novità politica che da anni mancava nel comune di Roccastrada e in tutta la Maremma”, conclude Moreno Bellettini, presidente del circolo FDI Roccastrada. Seguici





