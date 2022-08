Elevata partecipazione al Premio Fucini. Giuria al lavoro per decretare i vincitori

Dall’1 settembre sarà possibile votare on line i sonetti in concorso sul sito www.premiorenatofucini.it



Monterotondo Marittimo: Successo per il Premio Letterario nazionale Renato Fucini, che taglia il traguardo della decima edizione, registrando una partecipazione particolarmente elevata - tra le migliori degli ultimi anni - con ben 202 raccolte di racconti in gara e 121 sonetti, e la presenza delle più importanti case editrici: da Einaudi a Sellerio, NotteTempo, Bollati e Borighieri, Minimum fax, La nave di Teseo, Neri Pozza, Giovane Holden. Un’edizione speciale, anche perché è dedicata al centenario dalla morte del poeta toscano, che è nato a Monterotondo Marittimo nel 1843 ed è scomparso ad Empoli nel 1921.

Il Premio è promosso dal Comune di Monterotondo Marittimo e dal Dipartimento di Filologia e Critica dell’Università di Siena, in collaborazione con la Pro Loco di Monterotondo Marittimo, per valorizzare le due forme letterarie predilette dallo scrittore: il racconto e il sonetto. I termini per la partecipazione al concorso si sono chiusi il 30 giugno e adesso la giuria tecnica è al lavoro per decretare i vincitori, che saranno annunciati nel mese di ottobre. Dall’1 settembre, inoltre, sarà possibile votare on line i sonetti in concorso, sul sito internet www.premiorenatofucini.it

“Siamo felici di celebrare il traguardo dei 10 anni di questo concorso con l’edizione più partecipata di sempre – commenta il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – che testimonia ancora una volta una grande ricchezza di produzione narrativa e poetica che caratterizza l’Italia. Il concorso è cresciuto e si è consolidato, diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale.” A decretare i vincitori sarà la giuria di qualità presieduta da Natascia Tonelli, dell’Università degli Studi di Siena e composta da Niccolò Scaffai, dell’Università di Losanna; Paolo di Paolo, scrittore che collabora con Repubblica e l’Espresso; la scrittrice Giusi Marchetta; Simone Giusti, formatore e docente.

All’autore della raccolta di racconti edita che si classificherà al primo posto andrà un premio in denaro di 5mila euro. Al vincitore della sezione sonetti inediti sarà garantita la pubblicazione su un quotidiano di tiratura nazionale. L’autore del sonetto più votato on line sarà invece premiato con una selezione di prodotti locali. I vincitori saranno invitati a Monterotondo Marittimo per la cerimonia di premiazione. Renato Fucini esordì come poeta nel 1872 con la pubblicazione dei “Cento sonetti in vernacolo pisano” a cui seguirono “Cinquanta nuovi sonetti”, fino alla scrittura dei popolari racconti “Le veglie di Neri” e “All’aria aperta”, ambientate prevalentemente in Maremma e dedicate ad avvenimenti e personaggi tipici del mondo rurale. Fucini scrisse anche un reportage giornalistico nel 1878 “Napoli a occhio nudo” e i volumi di ricordi “Acqua passata” e Foglie al vento” usciti postumi nel 1921, ottenendo nel corso della sua vita onorificenze e riconoscimenti da parte della critica contemporanea. Fu anche Accademico della Crusca. Proprio alla sua opera si deve una delle visioni della Maremma più diffusa e famosa in tutta Italia.