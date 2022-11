Educazione stradale alla scuola primaria di Acquapendente

Acquapendente: Lezione di educazione stradale per la Classe 1B Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci” di Acquapendente.





«La Guardia cittadina Giulio Pifferi Fariello della Polizia Municipale di Acquapendente - sottolineano le insegnanti Francesca Casimirri e Patrizia Moisè - ha incontrato gli alunni e le insegnanti della classe 1B della Scuola Primaria di Acquapendente per far conoscere e approfondire alcune delle fondamentali regole di sicurezza stradale ed illustrare i principali cartelli di segnaletica urbana. In classe, ha spiegato in termini semplici ed appropriati all’età scolare degli alunni, la segnaletica stradale ed è intervenuto per rispondere in modo esaustivo, alle tante domande e curiosità dei bambini. Successivamente si è svolta l’uscita per le vie cittadine, fino alla Località Carmine. Nel tragitto la Guardia municipale ha mostrato e ribadito i vari segnali stradali e comportamenti corretti che, pedoni e veicoli, devono adottare sulla strada. Tutti gli alunni hanno mostrato una partecipazione attiva e consapevole e sono stati entusiasti della lezione»