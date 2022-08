Educamp Coni con l’Asd Fossombroni: tutto pronto a Sorano

Grosseto: L’attesa sta per finire. A Sorano è tutto pronto per l’edizione dell’Educamp, il progetto nazionale del Coni che propone nel periodo estivo programmi di attività motoria e sportiva polivalente dedicata ai giovani.

L’evento è in programma dal 21 al 26 agosto e riguarderà i ragazzi nati dal 2009 al 2015. Tra gli iscritti anche la presenza femminile, a testimoniare il progetto inclusivo. L’iniziativa, messa in moto dal sindaco di Sorano Pierandrea Vanni e dal gruppo sportivo Sorano, ha trovato nel Fossombroni la spalla ideale per mettere a sistema l’evento, grazie anche all’appoggio della dirigente scolastica Francesca Dini.

L’organizzazione sul campo sarà a cura di Amedeo Gabbrielli, Stefano Rosini, Giovanni Castelli, Antonio Carlotta, docenti dell’istituto Fossombroni e tesserati dell’omonima associazione sportiva dilettantistica.

Oltre al calcio sono previste tante iniziative che sposteranno l’attenzione su altre discipline sportive come touch tennis, baseball, pallamano, trekking. Il tutto senza dimenticare l’aspetto culturale dell’evento, con escursioni guidate alle terme di Sorano, i percorsi degli Etruschi e attività specifiche come la fotografia.

A completare il quadro è garantita la presenza dei tecnici dell’Aiac (associazione italiana allenatori calcio) che sono anche i selezionatori delle rappresentative giovanili grossetane. Per gli iscritti ci sarà la possibilità di scegliere tra diverse proposte legate all’attività sportiva e al soggiorno, se effettuato con pernotto o con solo pranzo.

Per informazioni sugli ultimi posti disponibili è possibile contattare il numero di telefono 3290774527.

Gli organizzatori ringraziano l’Asd Paganico e l’allenatore Giovanni Castelli per l’appoggio mostrato nei confronti dell’iniziativa.