Educamp Coni con l’Asd Fossombroni: successo per la prima edizione

Sorano: Un’esperienza che verrà ricordata. Ben 36 giovani hanno partecipato all’edizione Educamp, progetto nazionale del Coni che ha proposto nel periodo estivo programmi di attività motoria e sportiva polivalente. L’evento ha messo al centro dell’attenzione i ragazzi nati dal 2009 al 2015 che, per una settimana, sono stati accolti a Sorano. L’iniziativa gestita dall’Asd Fossombroni, infatti, ha visto l’appoggio fondamentale del sindaco Pierandrea Vanni che ha ricevuto i ragazzi in Comune e ha messo a disposizione le strutture del territorio.

L’organizzazione sul campo è stata curata da Amedeo Gabbrielli, Stefano Rosini, Giovanni Castelli, Antonio Carlotta, docenti dell’istituto Fossombroni e tesserati dell’omonima associazione sportiva dilettantistica, ma un concreto appoggio è arrivato anche dai tecnici dell’Aiac (associazione italiana allenatori calcio) di Grosseto. Pietro Magro e Stefano Nunziatini hanno dato il loro apporto alle esercitazioni sul campo. L’iniziativa ha avuto successo anche grazie all’impegno delle Polisportive giovanili salesiane, attraverso l’obiettivo di uno sport basato sull’inclusione, tematica tanto cara all’Asd Fossombroni e alla dirigente scolastica Francesca Dini, preside dell’istituto Fossombroni che ha permesso in modo semplice, ma concreto, la realizzazione dell’iniziativa sportiva dedicata ai giovani. Oltre al calcio la proposta ludico-sportiva ha posto l’attenzione su discipline come touch tennis, baseball, pallamano, trekking che sono stata affiancate dalle escursioni guidate sul territorio, dalle terme di Sorano al percorso degli Etruschi, in modo da arricchire anche il bagaglio culturale dei ragazzi. Un’esperienza molto profonda e articolata quindi, che certamente verrà riproposta nei prossimi anni.



L'Asd Fossombroni ringrazia per la collaborazio e la partecipazione al camp l'Us Grosseto Aiac Grosseto e il Paganico calcio.