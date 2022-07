EDUCAMP Coni, calcio vacanze, sport, arte e cultura a Sorano

Dal 21 al 26 Agosto riparte da Sorano il calcio vacanze sport arte e cultura. Il sindaco Pierandrea Vanni sin da subito ha creduto all'iniziativa e si è impegnato affinché si croncretizasse.

Sorano: Il comune di Sorano con le associazioni sportive Sorano e Fossombroni Grosseto. L’iniziativa è stata riconosciuta dal Coni come Educamp, il progetto nazionale che propone nel periodo estivo programmi di attività motoria e sportiva polivalente dedicata ai giovani, con la possibilità di sperimentare diverse attività con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età. I professori di scienze motorie Gabbrielli e Rosini Castelli e Carlotta seguiranno i giovani partecipanti durante le lezioni di calcio e di sport.

Interverranno anche conosciuti allenatori di calcio grossetani. La quota di partecipazione sarà euro 80 per adesione solo alle attività sportive e non sportive euro 130 per adesione alle attività sportive e non sportive con pranzo giorni di lunedì martedi mercoledi giovedi venerdì. Euro 220 per adesione alle attività sportive e non sportive e pensione completa (colazione pranzo e cena)

Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 3290774527/ 348 085 6585