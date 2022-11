Edilizia Popolare, riaprono i termini per iscrizione elenco operatori economici

Grosseto: L’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., società partecipata dei 28 comuni della provincia di Grosseto che gestisce il patrimonio immobiliare degli alloggi popolari, fa presente che sono aperti i termini d’iscrizione per l’aggiornamento degli elenchi rivolti alle imprese da invitare a procedure negoziate, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori da effettuarsi su impianti, immobili, appartamenti e fabbricati sia di proprietà della società stessa, che in gestione da parte dei comuni della provincia di Grosseto, per il triennio 2022/2024.

Le imprese eventualmente interessate, dovranno presentare domanda utilizzando unicamente i modelli 1, 2 e 3 o copia fedelmente riprodotta, costituenti parte integrale dell’Avviso originario, disponibile sul sito dell’Epg www.epgspa.it, e nel quale sono riportati tutti gli elementi utili per la loro identificazione, grado di organizzazione, specializzazione, affidabilità e requisiti di previsti dalla legge per la partecipazione. Le dichiarazioni dovranno essere rilasciate, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il termine ultimo per inviare la documentazione è stato fissato entro le ore 12:30 del giorno 30 novembre 2022. La documentazione potrà essere recapitata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: epgspa@legalmail.it, oppure a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. Via Arno 2 – 58100 Grosseto, o anche tramite consegna a mano presso lo stesso indirizzo. Per quanto riguarda l’invio tramite posta certificata, si ricorda che i modelli andranno scansionati e inviati in formato pdf. La firma potrà essere digitale o autografa. Il campo oggetto dovrà riportare la dicitura: “domanda per inserimento nell’elenco degli operatori economici dell’Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. – triennio 2022/24”. Tale dicitura dovrà essere apposta anche sulla busta di invio della raccomandata, qualora si sia optato per detta spedizione.

“Nella domanda, - precisa il direttore generale, architetto Corrado Natale - andrà specificato con chiarezza il settore o i settori ai quali le imprese sono interessate, barrando la casella corrispondente alla descrizione della categoria o delle categorie di lavori ai quali la ditta stessa intende partecipare”

“I lavori, - proseguono il presidente di EPG Mario Pellegrini e i componenti del Cda, Guido Mario Destri, Daniele Brogi, Anna Maria Schimenti e Cristina Bizzarri – sono quelli ricompresi nella categoria di opere generali in prevalente OG1, con importo massimo pari ad € 40.000,00 per singolo intervento; lavori ricompresi nella categoria di opere generali in prevalente OG1 di importo compreso fra € 40.000,00 fino ad un massimo di € 150.000,00 per singolo intervento o complessivo annuo, e lavori nella categoria di opere generali in prevalente OG11 di importo fino ad un massimo di € 150.000,00 annuo o per singolo intervento; lavori nella categoria di opere specializzate in prevalente OS3, OS28 e OS30 di importo massimo pari ad € 40.000,00 per singolo intervento”.

Da Epg fanno sapere che i modelli 1, 2 e 3 relativi alla domanda, sono disponibili al link www.epgspa.it