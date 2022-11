Economia circolare, Monni: “Obiettivi raggiungibili, senza ideologismi e pregiudizi”

Firenze: “Entro la fine dell’anno consegnerò il nuovo Piano dell’economia circolare al Consiglio regionale. Ci siamo dati obiettivi importanti: aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, introdurre l’obiettivo del 65% di riciclo e superare le discariche attraverso la realizzazione di impianti efficienti di riciclo e recupero. Questi elementi sono strettamente connessi tra loro, perché la raccolta differenziata è il mezzo più efficace per arrivare al raggiungimento dello scopo finale: estrarre valore dai rifiuti e far ritornare questo valore in circolo. Ricordiamoci però che è un mezzo, non un fine. I nostri obiettivi sono raggiungibili, ma ce la faremo solo se sapremo liberarci da gabbie ideologiche e pregiudizi per trovare le giuste soluzioni”. A dirlo l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, intervenuta ieri mattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze al convegno “Economia circolare e nuove pratiche per la raccolta ed il recupero”, organizzato dalla CGIL Toscana.



Pur senza entrare nel merito di aspetti strettamente operativi, l’assessora ha toccato anche il tema del porta a porta, uno dei temi caldi della discussione. “Il porta a porta si sta rivelando efficace – ha detto - ma siamo consapevoli che ha un peso molto forte, sia dal punto di vista economico, che sulle spalle e sulle braccia dei lavoratori. Anche in questo senso dobbiamo superare le ideologie e valutare tutto: efficacia degli strumenti, economicità processi, rispetto diritti lavoratori, giustizia tra i generi nello svolgimento delle stesse funzioni”.

Il convegno “Economia circolare e nuove pratiche per la raccolta ed il recupero” ha messo a confronto esperienze diverse e buone pratiche portate avanti nelle varie realtà toscane. Al tavolo dei relatori, presieduto dal responsabile del Dipartimento ambiente e territorio della CGIL Toscana Simone Porzio, oltre all’assessora Monni erano presenti anche Matteo Biffoni presidente di Anci Toscana, Maurizio Brotini segretario CGIL Toscana, Nicola Ciolini presidente di Alia, Alessandro Fabbrini presidente di SEI Toscana, Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, Daniele Fortini presidente di Reti Ambiente Toscana, Alberto Irace amministratore delegato Alia, Simonetta Poggiali, segretaria della Funzione Pubblica CGIL Toscana.