Ecomostro Magliano. Morelli: "Coronamento di una battaglia durata 20 anni"

Magliano in Toscana: “Oggi è un giorno importante per la città di Magliano di Toscana. È il coronamento di vent’anni di battaglie e il simbolo del buongoverno di questa amministrazione. Complimenti al sindaco Cinelli e alla sua giunta per aver finalmente messo fine ad uno scempio, restituendo dignità a queste bellissime mura, vilipese e umiliate da scellerate scelte politiche del passato”. Così il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro morelli, intervenuto oggi all’avvio delle operazioni di demolizione dell’ecomostro di Magliano in Toscana.