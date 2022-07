Ecco tutti gli appuntamenti dell'estate follonichese

Da luglio a settembre l'Amministrazione comunale in collaborazione con le tante realtà culturali ha cucito un cartellone che spazia dalla musica al teatro fino alla perfomance e al circo



Follonica: Dallo Street Club al Follsonica, passando per l'Orchestra Multietnica Aretina e gli spettacoli teatrali in giro per la città: sono tanti gli eventi e le attività culturali dell'estate follonichese. Le novità sono moltr e alcune riguardano anche gli appuntamenti ormai classici, come quello con la musica dello Street Club che, da quest'anno, avrà vari appuntamenti durante il corso dell'estate.





Giovedì 7 luglio, prende il via il Follsonica 2022, che porta i Circo Bazooka in concerto sulla spiaggia di levante alle 21.30 e, a seguire, i Diane. La rassegna sarà curata dalla società cooperativa Mezzo Forte di Reggio Emilia. Sempre per il Follsonica, giovedì 13 luglio sulla spiaggia di levante alle 21.30, si terrà una performance di teatro/danza del Lotus Teatro dal titolo “Sbranarsi”. Seguirà un concerto dei Minerva 40 e dei Pandem. Il Follsonica prosegue martedì 26 luglio con “Covergreen la musica da guardare”. Alle 18 nella sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda si terrà, invece, l'inaugurazione della mostra vinili pop-rock, seguirà un incontro con Donato Zoppo e Stefano Calvi sul Rock e la discomusic a confronto. Subito dopo, in collaborazione con il Meetmusic, verrà organizzata una serata di Trap Night, un contest dedicato ai giovani artisti urban che si terrà nel chiostro del Teatro, ad ingresso libero, alle 21.30.

Il primo appuntamento con lo Street Club, guidato da Stefano Scalzi, si terrà invece giovedì prossimo, 8 luglio, con un evento in collaborazione con il Cantiere Cultura: una performance musicale su reading letterario di Martina Campi, dal titolo “Memorie del sottosuono” che si terrà alla spiaggia di levante alle 18.30. Seguirà il concerto di La Luna alle 21. Si prosegue il 15 luglio a Pratoranieri, con Giulia Blasi che porta “Manuale per ragazze rivoluzionarie alle 18.30 e il concerto di Nati Stanchi alle 21. Si prosegue il 20 luglio con Luca Guerrieri DJ che al Bagno Elba alle 21 presenterà il progetto “Down tempo” mentre il 27 luglio, sempre in collaborazione con il Cantiere Cultura Follonica e il Grey Cat Jazz Festival, verranno organizzate performance musicali serali, teatro in strada, incontri e installazioni artistiche. L'appuntamento è in via Roma a partire dalle 19 fino alle 23.30.





Una delle date da non perdere è quella del 25 luglio in piazza Sivieri, con l'Orchestra Multietnica Aretina, diretta da Enrico Fink. Si tratta di un evento in collaborazione con l’associazione di cultura teatrale “Lo Stanzone delle Apparizioni” di Scandicci, con la direzione artistica dell’attrice Daniela Morozzi, L'appuntamento fa parte del Festival Itinerante in Toscana “Riprendiamoci la scena”, promosso dall’organizzazione di volontariato Cesvot di Firenze.

Non mancheranno poi due feste per i bambini, in piazza Sivieri, con il Circo Mantica (22 luglio e 23 agosto) e le celebrazione degli anni ’50 con Luna Park vintage (con giochi di abilità, ruota della fortuna) e sfilate sui trampoli. Il 14 agosto, sul Lungomare Carducci, tornerà il tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi artificiali, ormai assente dal 2019 mentre il 28 agosto, tra via Roma e piazza a Mare, si terrà l'evento estivo dell’associazione Follos 1838 e della Parrocchia San Leopoldo, con la rievocazione storica in costumi ottocenteschi.

«Abbiamo voluto presentare un contenitore unico per le tante date dell'estate follonichese – spiega l'assessora alle politiche culturali Barbara Catalani – Abbiamo appuntamenti ormai diventati fissi, con lo Street Club e con il Follsonica e alcune novità, come lo spettacolo che ci è stato donato dal Cesvot. Come sempre non mancheranno appuntamenti per le bambine e i bambini e per i più giovani: abbiamo cucito un cartellone pensando alle varie esigenze e ai vari gusti».