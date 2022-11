Ecco le scuole dell'Istituto Comprensivo Follonica1

Le scuole dell'infanzia Campi Alti e via Marche, le primarie Calvino, Cimarosa, Rodari e la secondaria Pacioli di via Gorizia si presentano ai nuovi iscritti

Follonica: Scuole dell'infanzia Campi Alti e via Marche, scuole primarie Calvino, Cimarosa, Rodari, scuola secondaria di primo grado Pacioli di via Gorizia. Sono i plessi dell''Istituto comprensivo Follonica1 che in questi giorni - anche in vista delle iscrizioni che si apriranno ufficialmente nel mese di gennaio - stanno presentando la propria proposta formativa. Open day, Laboratori, visite, incontri con i docenti e con la dirigente Elisa Ciaffone: sono soltanto alcune delle possibilità offerte alle famiglie per conoscere da vicino le scuole del Comprensivo Follonica1.

Scuole dell'infanzia Campi Alti, via Marche.

Alle due scuole dell'infanzia Campi Alti e via Marche potranno iscriversi i bambini e le bambine che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2023. Inoltre, in base alla disponibilità dei posti, sarà possibile accogliere anche i piccolini che compiranno 3 anni entro il 30 aprile 2024.

La scuola dei Campi Alti fa orario dalle 8 alle 16, la scuola di via Marche nel quartiere di Cassarello offre invece il prolungamento fino alle ore 17.

Per entrambe le scuole dell'infanzia gli Open day si sono svolti nei giorni scorsi. Per chi non avesse partecipato o per chi volesse ulteriori informazioni può contattare la segreteria di via Gorizia al numero 0566.59073 email: gric827009@istruzione.it

Scuole primarie Calvino, Cimarosa, Rodari.

Il plesso della scuola primaria Italo Calvino in via Cavour presenterà la propria offerta formativa nel corso dell'Open day di sabato prossimo, 26 novembre. Ci saranno letture ad alta voce, laboratori di lingua inglese, di arte e di scienze. La giornata sarà divisa in due momenti: dalle 9. 30 alle 11 per i piccoli dei Melograni, Fontino e Regina Elena; dalle 11 alle 12,30 per i bambini di via Marche e Campi Alti.

La scuola primaria Calvino ha una offerta di 30 ore settimanali con due rientri pomeridiani (con servizio mensa) e con il potenziamento orario della lingua Inglese.

La scuola primaria Gianni Rodari aspetta invece i bambini e le bambine di tutte le scuole dell'infanzia, sabato 3 dicembre con letture animate, laboratori e per decorare tutti insieme un grande albero magico con il progetto Waiting Christmas together.

La scuola Rodari di via Palermo ha una offerta di 27 ore (con un rientro pomeridiano).

Alla scuola primaria Cimarosa l'open day ufficiale è andato in scena nei giorni scorsi. Laboratori di musica, arte, inglese, robotica oltre a una piccola rappresentazione teatrale: sono alcuni delle iniziative con cui insegnanti e alunni hanno accolto i bambini e le bambine di 5 anni. Anche in questo caso, per chi non avesse partecipato o per chi volesse ulteriori informazioni può contattare la segreteria di via Gorizia al numero 0566.59073 email: gric827009@istruzione.it.

Scuola secondaria di primo grado Luca Pacioli

I bambini e le bambine che frequentano le classi quinte primarie potranno conoscere tutte le possibilità formative offerte dalla scuola media Pacioli di via Gorizia sabato 3 dicembre dalle 9,30 alle 11.30. Saranno presenti tutti i docenti del plesso. Nell'occasione sarà possibile cimentarsi in laboratori di musica, arte, robotica, lingua straniera.

La scuola media Pacioli propone una sezione a indirizzo musicale. Qui i bambini e le bambine, guidati da musicisti conosciuti e apprezzati nel panorama nazionale, possono imparare a suonare strumenti come il pianoforte, la tromba, il violino e il clarinetto.

La segreteria dell'Istituto comprensivo Follonica si trova in via Gorizia. Si può contattare al numero 0566.59073 e all'indirizzo email: gric827009@istruzione.it

Sito internet: www.icfollonica1.edu.it