Earth Technology Expo 2022, gli eventi organizzati allo stand regionale

Firenze: Toscana con un proprio spazio alla seconda edizione di Earth Technology Expo, la prima e più completa esposizione delle applicazioni tecnologiche e dell’innovazione previste e presenti nelle linee guida del Next Generation EU. L’evento è in programma alla Fortezza da Basso a Firenze, dal 5 all’8 ottobre prossimi.



Nello stand della Toscana si terranno momenti di presentazione, confronto e incontro tra startup e PMI regionali che hanno sviluppato prodotti o servizi innovativi, grandi imprese, laboratori e centri di ricerca, istituzioni, players regionali, nazionali ed internazionali. Un’occasione unica di promozione, apprendimento, costruzione di relazioni qualificate e di sviluppo di nuove opportunità con particolare riferimento alle tecnologie 5G, alla geotermia, all’idrogeno, alla cybersecurity, alle smart utilities, all’aerospazio.

Questi gli eventi programmati nello stand presso il Padiglione Spadolini.

Il 5 ottobre alle 10.30 una networking session con le imprese toscane dal titolo ‘Tendenze ed opportunità per le PMI nella filiera aerospazio’, organizzato in collaborazione con GATE 4.0, Toscana Spazio e CNR Ifac. Lo stesso giorno, alle 14, conferenza stampa con l’assessore all’economia Leonardo Marras sul tema della ricerca e sviluppo, con presentazione dei dati su finanziamenti e buone pratiche.

Il 6 ottobre altri due appuntamenti. Il primo alle 10.30, con un’altra networking session con imprese toscane sul tema degli ambiti di applicazione delle tecnologie 5G (in collaborazione con il Centro di Competenza 5G); il secondo alle 15, sempre coinvolgendo realtà imprenditoriali toscane su geotermia e idrogeno per la transizione energetica (in collaborazione con Cosvig). Infine il 7 ottobre alle ore 10,30, incontro dal titolo ‘Smart utilities e smart cities’.