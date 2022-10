E' un successo per "Sport in Poggio"

Riuscitissima la giornata all’aperto dedicata alle associazioni sportive con le dimostrazioni delle varie discipline. E già si pensa alla prossima edizione



Massa Marittima: Una grande festa dello sport che si è svolta sabato 8 ottobre, all’aperto, nella bella cornice del Parco di Poggio. Massa Marittima valorizza la pratica sportiva e le associazioni che operano sul territorio con l’evento “Sport in Poggio”, che ha aperto la tre giorni di festeggiamenti per San Cerbone, patrono della città. Un evento riuscitissimo, tanto che in molti pensano già alla prossima edizione.





La manifestazione, promossa dal Comune di Massa Marittima e organizzata dal Comitato Festeggiamenti San Bernardino con la collaborazione delle associazioni sportive, ha visto la partecipazione del Circolo Tennis Massa Marittima; la palestra Asd Dinamica; Asd Rosso Amaranto scuola di ballo; la scuola di ballo Odissea 2001; la compagnia Sbandieratori e musici della società dei Terzieri Massetani; Karate M.M.A; Moto Club Massa Veternensis; U.s. Olimpic Pallamano Massa Marittima; Velo Club Massa Marittima; Volley Massa Marittima; ASD Ytaca; Bike Service; Danzart; Pattinaggio Gavorrano e Walk Lab.





“È stata una bella giornata all’insegna dello sport per tutti e della condivisione - afferma Maurizio Giovannetti, assessore allo sport di Massa Marittima - le nostre associazioni si sono messe in vetrina, dimostrando ciò che fanno normalmente al chiuso nelle palestre. Tutti hanno potuto vedere le varie discipline praticate sul territorio, si sono conosciuti e hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere. È stata una bella occasione anche per gli sbandieratori che sono una presenza importante a Massa Marittima, per portare avanti la tradizione del Balestro. Ci ha fatto piacere la partecipazione di tanti ragazzi di tutte le età, dai piccolissimi ai più grandi fino agli adulti. C’è anche chi ha approfittato per provare per la prima volta una disciplina sportiva e chi già pratica uno sport e ha colto questa occasione per provare anche gli altri. Tutto questo è avvenuto in un posto bello come il Parco di Poggio. L’altra cosa importante è che i ragazzi si sono incontrati in questa giornata. Si dice spesso che ormai i giovani, soprattutto nelle città, escono poco e si trovano solo virtualmente: lo sport è essenziale anche per garantire la socialità”.





“Quindi la festa è riuscita nell’obiettivo che ci eravamo dati di valorizzare lo sport a tutti i livelli e a tutte le età e di valorizzare i nostri giovani atleti e il prezioso lavoro che stanno facendo le associazioni sportive sul territorio – conclude Maurizio Giovannetti -. C’è stata una bella partecipazione e tanto entusiasmo, e c'è chi già pensa alla prossima edizione chiedendo di iniziare da subito ad organizzarla. La sera la festa è proseguita con la musica dal vivo. Ringrazio di cuore tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e il Bike Garage & More per aver organizzato la parte musicale.”





Guarda tutte le foto della manifestazione

Visualizza la galleria