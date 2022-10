È Matteo Buselli il vincitore di Don't Forget the Lyrics!

Marina di Grosseto: È Matteo Buselli, di Piombino, il vincitore della puntata di Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo andata in onda ieri sera, 14 ottobre, sul canale NOVE. Don't Forget the Lyrics! è il game show, condotto da Gabriele Corsi con la direzione orchestrale di Umberto Iervolino, che dalle 20.25 porta la musica in tv.

Tre sfidanti che devono dimostrare, non solo di saper cantare, ma di sapere a memoria le parole delle più belle canzoni italiane, tanto da poter continuare a cantarle anche senza l’aiuto del karaoke. Matteo Buselli, in arte Buselli, ha vinto la puntata andata in onda ieri sera mettendo in mostra le sue doti musicali e di showman. Arrivato nel programma accompagnato dall’amico Alessandro Pepe, che come lui ha frequentato l’Accademia Le Muse di Gianna Martorella, Buselli ha vinto iniziando la scalata che, questa sera lo porterà ad essere nuovamente il protagonista insieme a due nuovi sfidanti.

Buselli, nato nel 1998 è un giovane cantautore e showman che si è preparato fin da piccolo per il mondo dello spettacolo. Ha studiato con i migliori maestri del panorama italiano per poi continuare la formazione studiando dizione e recitazione con i professionisti messi a disposizione dall’Associazione Le Muse di Gianna Martorella. Inoltre, ha seguito numerose masterclass di perfezionamento con artisti come Paolo Conticini, Massimiliano Bruno, Giovanni Veronesi, Neri Marcorè, Lino Guanciale e molti altri artisti. La sua partecipazione a Don't Forget the Lyrics! è uno dei tanti momenti della sua carriera in ascesa. Una visibilità importante per il giovane di Piombino che già, in questa prima puntata, ha saputo conquistare anche con la sua simpatia, il pubblico televisivo.

Questa occasione arriva dopo il secondo posto al talent “A voice for music” e la vittoria del premio radiofonico offerto da Radio Rai Isoradio, che gli ha permesso di registrare il brano inedito “Giullare” con il quale ha vinto, nella categoria “Interpreti” del Cantagiro 2018. Al programma Don't Forget the Lyrics! Matteo non poteva che presentarsi con Alessandro. I due artisti, infatti, hanno dato vita ad una coppia che sta riscuotendo successo. Insieme si esibiscono nelle piazze e recentemente hanno presentato, la finalissima delle categorie Baby e Junior al Cantagiro 2022. Nella puntata odierna Matteo ha sbaragliato facilmente gli avversari e domani si troverà davanti a nuovi sfidanti che come lui dovranno dimostrare di saper a memoria i testi delle canzoni proposte. Premio in palio del programma 5 euro in gettoni d’oro e Matteo, in questa prima puntata, è riuscito ad arrivare a 1000 euro.