È iniziato il weekend “SportAmare”

Grosseto: Oggi, sabato 25 giugno, si è tenuta la prima giornata del weekend “SportAmare”, una tre giorni all’insegna dello sport e del divertimento sulle spiagge di Marina di Grosseto e Principina. L’evento realizzato dalla Pro Loco di Marina e Principina grazie al contributo del Comune di Grosseto ed in particolare dell’assessorato al Turismo, cui fa capo Riccardo Megale, prevede tornei di basket, pallavolo ma anche ciclismo, immersioni e tanto altro.

“Questa iniziativa portata avanti dalla nostra amministrazione con l’aiuto della ProLoco di Marina e Principina, che ringraziamo di cuore - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale -, ha l’obiettivo di invogliare cittadini e turisti a mettersi in gioco, partecipare alle sfide ed alle attività programmate in questo fine settimana apprezzando al tempo stesso il nostro meraviglioso litorale. Auguriamo a tutti coloro che parteciperanno un weekend sano, ricco di sfide, sport e condivisione”.

"Nasce quest’anno - commenta la presidente della ProLoco Marina di Grosseto e Principina a mare Loretta Teresini - in collaborazione con il Comune di Grosseto e il contributo e la collaborazione dei commercianti di Amarina e con l’Associazione e la Rete dei Balneari, una tre giorni dedicata allo sport. La ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a Mare ha a cuore lo sport e Marina e Principina rappresentano le località ideali per lo svolgimento di attività all’aperto durante tutto l’anno, con i loro arenili, il mare ed un clima mite. "SportAmare" si svilupperà durante il fine settimana e sarà dedicato all’intrattenimento e allo svago: il fine è quello di suscitare l’interesse di tutti, soprattutto quello dei giovani, che hanno bisogno di ripartire con fiducia e di ritrovare la possibilità di aggregarsi dopo due anni di isolamento in un momento cruciale della loro vita. Lo sport ci sembra il messaggio ideale!"

"Siamo felici - dichiara Simone Guerrini, presidente della rete e dell'associazione dei balneari - di accogliere nei nostri stabilimenti attività, tornei e manifestazioni sportive. Da sempre siamo in prima fila per questo genere di iniziative e farlo insieme ai commercianti e alla ProLoco di Marina e Principina ci rende ancora più soddisfatti perché confidiamo che possa essere l'inizio di una bella tradizione da ripetere ogni anno!“

Questo il programma per i prossimi due giorni:

SABATO 25 GIUGNO

TUTTO IL GIORNO:

Torneo di Mini Beach basket, libero e gratuito

a cura della GEA Basket, Bagno Moby Dick.

Torneo di Volley, con gli atleti dell’Invicta Volleyball

Bagno Sirena

Gek Galanda Camp – Il camp con alcune celebrità del basket.

A cura di IBBW, in collaborazione con Gea Basketball. (Sul lungomare e Colonie)

Campionato Regionale Toscano di Beach Handball 2022 Seniores Femminile e Maschile

Campionato Regionale Toscano di Beach Handball 2022 Under 16 Femminile e Maschile

Organizzati dalla Pallamano Grosseto, Bagno Bertini

Ore 14.00:

Torneo Beach Tennis: MAURIS SUMMER CUP -Tpra* – Tpra Doppio maschile entry level lim. 4.nc,

evento organizzato da ASD Beach Tennis Maremma, Stabilimento Pineta Beach

dalle 16.00 alle 18.00

“Subacqueo per un giorno”: prova gratuita di immersioni in piscina

a cura dell’Associazione TartaSub Maremma, Bagno Moderno

dalle ore 21.00

Torneo promozionale di scacchi aperto a tutti.

Il torneo si svilupperà su 5 turni con cadenza 10 minuti più 5 secondi a mossa.

Iscrizione gratuita da farsi in loco.

A cura dell’ASD Mattoallaprossima, Bagno Grifomare (Principina)

DOMENICA 26 GIUGNO

TUTTO IL GIORNO

Torneo di Mini Beach basket, libero e gratuito

a cura della GEA Basket, Bagno Rosmarina

Torneo finale del Beach tennis Quicksand Camp**: Lettonia – Italia,

Evento organizzato da Quicksand e Beach Tennis Toscana Event, Bagno La Bussola

Ore 09.00

Torneo Beach Tennis: MAURIS SUMMER CUP -Tpra* – Tpra Doppio maschile lim. 4.1

evento organizzato da ASD Beach Tennis Maremma Stabilimento Pineta Beach

Ore 14.30

Torneo Beach Tennis: MAURIS SUMMER CUP -Tpra* – Tpra Doppio misto lim. 4.1

evento organizzato da ASD Beach Tennis Maremma, Stabilimento Pineta Beach

* MAURIS SUMMER CUP -Tpra: per partecipare alle competizioni è obbligatorio il tesseramento alla Federazione Italiana Tennis (FIT); possono partecipare atleti con tessera agonista o non agonista.