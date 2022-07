E' il grossetano Carlo Vivarelli il nuovo presidente del Rotary club

Massa Marittima: Nella splendida cornice della Sala S. Bernardino, presso la struttura Mater Ecclesiae di Massa Marittima, si è svolta nella serata del 1 luglio la cerimonia del passaggio della campana che ha visto l'avvicendamento tra il Past President Andrea Vinciarelli in favore del nuovo presidente per l'annata 2022/2023 Carlo Vivarelli.



"Portare il Rotary fuori dalle mura e dentro la comunità sarà l'obiettivo di un percorso teso a promuovere, tra le persone, i valori, le finalità e la mission del nostro club, affinchè fare service possa essere funzionale a migliorarne la conoscenza, a rafforzarne la reputazione e a svilupparne il naturale contesto di rete". Queste le parole con cui il nuovo presidente ha salutato le autorità civili, rotaryane e i soci intervenute per l'occasione. E ha proseguito: "L'istituzione rotaryana, presente oramai dal 1905, è un chiaro esempio di capacità, da parte di un'organizzazione articolata e complessa come la nostra, di rispondere alle esigenze dei tempi, sapendoli interpretare e, allo stesso tempo, di attingere, dagli indissolubili valori che ne contraddistinguono l'identità, la forza e l'energia necessaria per crescere e proiettarsi nel futuro. Perchè, come diceva Mahler, custodire il fuoco senza adorare le ceneri, è il segreto che abbiamo fatto nostro per progredire in avanti senza mai perdere di vista chi siamo".

Durante la serata, scandita dalle splendide note di Stefano Cocco Cantini, è stato consegnato il PHF (Paul Harris Fellow) al socio Magdy Lamei, chiamato a guidare il club nel difficilissimo momento della pandemia Covid19. Un'attestazione speciale è stata infine consegnata anche all'Istituto Bernardino Lotti, nella persona della preside Marta Bartolini e della professoressa Anna Ciaffone.