E' deceduta la mamma di mons. Franco Agostinelli

La signora Lina aveva 101 anni.

Grosseto: E' deceduta questa mattina, nella sua abitazione ad Arezzo, la signora Lina Faralli, madre di mons. Franco Agostinelli, vescovo emerito di Prato, che ha guidato la diocesi di Grosseto dal 17 novembre 2001 al 29 settembre 2012 quando, appunto, venne inviato come nuovo pastore nella città laniera.



La signora Lina aveva 101 anni. Era nata il 1 gennaio (stesso giorno del figlio Franco) del 1921. Dopo che mons. Agostinelli era diventato emerito di Prato, con lui si era ritirata ad Arezzo, loro città natale, dopo averlo sempre seguito in ogni suo spostamento.

A Grosseto la signora Lina aveva lasciato un bel ricordo di sé ed aveva mantenuto relazioni di affetto ed amicizia, che sono durate nel tempo.

"La ricordiamo con affetto - dice il vicario generale della diocesi di Grosseto, don Paolo Gentili - Anche per noi preti, negli anni di episcopato maremmano di don Franco, la signora Lina era una presenza familiare ogni volta che ci recavamo in Curia. Ha accompagnato tutto il ministero di don Franco, da giovane prete sino alla sua nomina a vescovo di Grosseto e poi di Prato, facendosi spesso presenza premurosa e attenta, partecipe alla vita di questa Chiesa. Ci stringiamo con l'affetto e la preghiera a mons. Agostinelli, che naturalmente stasera non sarà tra noi per presiedere il Corpus Domini"

I funerali di Lina Agostinelli saranno sabato 18 giugno alle ore 11.00 a San Marco alla Sella, ad Arezzo.