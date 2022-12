Attualità E’ aperto il bando di mobilità per un posto di dirigente tecnico 20 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Da oggi è possibile inviare le domande di partecipazione all’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente tecnico. La posizione da ricoprire si caratterizza per la necessità di coniugare le competenze specialistiche relative agli aspetti organizzativi e gestionali con le competenze giuridico-amministrative necessarie per una corretta gestione delle diverse procedure.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), entro il 4 gennaio alle ore 12, compilando l’apposito modulo elettronico attraverso la piattaforma digitale alla quale si accede dal seguente percorso: Sito Istituzionale del Comune di Grosseto - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso – Mobilità o cliccando sul seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/mobilita/ Seguici





