Due psicologi a disposizione del personale dei carceri in Toscana

Walter Fortini Firenze: Consulenze psicologiche, individuali e di gruppo, per il personale dei carceri toscani: quello di Sollicciano e Gozzini e Firenze, del Don Bosco a Pisa e di San Gimignano. Il progetto è dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, finanziato con 24 mila euro per un anno dalla Regione, e prevede il coinvolgimento di due psicologi psicoterapeuti. I professionisti saranno negli istituti una volta a settimana, mentre una mattina e un pomeriggio ogni sette giorni svolgeranno consulenze telefoniche o in videochiamata, con rapporti periodici da consegnare al centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali.

L'iniziativa intende rispondere con un'azione specifica al disagio di chi lavora negli istituti penitenziari. La Regione è da anni impegnati sul tema: dal 2012 ha attivato un osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, organismo di monitoraggio a cui partecipa il Centro regionale sulle criticità relazionali, in particolare per ciò che riguarda il benessere ambientale ed organizzativo e la prevenzione e gestione di eventi critici nelle carceri.





