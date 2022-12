Due piazze si animano per il Capodanno di Monte Argentario

A Santo Stefano i Deejay di Rds e il cabarettista Gaetano Gennai; a Porto Ercole la Popular folk orchestra di Mirko Casadei. Ingresso gratuito



Monte Argentario: Il comune attende il 2023 con una doppia proposta di musica e spettacolo nelle piazze di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Due serate, organizzate per conto dell’amministrazione comunale dalla Paolucci Agency, pensate per incontrare i gusti di pubblici diversi. Due eventi gratuiti che avranno inizio dalle ore 22 e che sono organizzati dalla Paolucci Agency.

“Anche per quest’anno, nonostante le mille e note difficoltà del momento, l’amministrazione comunale ha voluto organizzare feste di fine anno nelle piazze di Porto Santo Stefano e Porto Ercole - ha detto il sindaco Francesco Borghini nell’annunciare gli eventi - sia per salutare il nuovo anno nella speranza che possa essere portatore di serenità e pace sia per dare alla cittadinanza un segnale di rinnovata e ritrovata spensieratezza ed allegria. Sono certo che le scelte effettuate saranno di gradimento dei nostri concittadini e dei nostri sempre graditi ospiti ai quali vada il mio e nostro augurio per splendido 2023”.

In piazza Roma a Porto Ercole salirà sul palco la Popular folk orchestra di Mirko Casadei, mentre, in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano lo spettacolo sarà garantito dai Deejay di Rds, Radio dimensione suono e dal cabaret di Gaetano Gennaio.

Ecco, nel dettaglio, le due serate.

Mirko Casadei, il figlio del “re del liscio” proporrà uno spettacolo di due ore e mezzo che ripercorre la storia dei novanta anni dell’orchestra italiana più amata e i successivi revival più famosi. Un concerto da ballare, cantare e vivere.

Mirko Casadei muove i primi passi nello spettacolo come animatore sulla Nave del sole, per passare poi ad occuparsi dell’organizzazione della produzione dei tour dell’orchestra Casadei. Con l’arrivo del nuovo millennio debutta sul palcoscenico e l’orchestra Casadei diventa la Mirko Casadei Beach band, assumendo una nuova linea pop-folk: aggiunge un’energica sezione fiati, la fisarmonica diventa ritmica, le chitarre mediterranee che si uniscono a quelle hawaiiane, i cori si avvicinano alle atmosfere calde dei beach party. Un genere divertente e genuino, che attinge alle radici del folk e si avvicina alla musica pop.

Dopo il concerto della Popular folk orchestra, la serata in piazza Roma a Porto Ercole proseguirà con un Dj set.

Altro genere per lo spettacolo in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano dove i deejay Maurizio Rocca e Davide Berton di Rds condivideranno il palco con la vocalist Giuditta Arecco e il cabarettista Gaetano Gennai.

DeeJay producer, remixer e sound designer per Rds 100% Grandi successi, persino filmmaker, Maurizio Rocca proporrà la sua selezione musicale insieme a Davide Berton, anche lui conduttore radiofonico e vocalist. Accanto a loro Giuditta Arecco, anche lei conduttrice di Rds dal 2014, dopo aver vinto la prima edizione della Rds Academy. A intervallare i momenti di musica sarà l’ilarità del comico e attore Gaetano Gennai.

Gennaio esordisce a livello nazionale negli anni Ottanta come cabarettista per approdare poi alla televisione come autore di sketch di comici ed imitatori in molte trasmissioni, per arrivare poi al centro del palco come comico. Negli anni Novanta, ricopre vari ruoli in alcuni film di Leonardo Pieraccioni, per tornare negli anni Duemila a lavorare in televisione.