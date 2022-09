Due importanti progetti sociali: “Carta del Pane” e “Muoversi per sentirsi liberi”

Grosseto: “Carta del Pane” e “Muoversi per sentirsi liberi”: sono due i progetti del Comune di Grosseto (portati avanti dall'assessorato al sociale) che nel corso dell'ultima riunione della Giunta sono stati confermati anche per l'annualità 2022/2023



L’iniziativa “Carta del pane” è finalizzata alla messa a disposizione, da parte degli esercizi commerciali resisi disponibili, degli alimenti freschi rimasti invenduti a fine giornata, che potranno essere ritirati gratuitamente dalle persone appartenenti alle fasce economicamente più svantaggiate. Nello specifico, i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno saranno individuati dal Servizio sociale professionale del COeSO – SdS di Grosseto, tra i residenti nel comune.

Invece, il progetto “Muoversi per sentirsi liberi” ha l’obiettivo di inserire nel mondo sportivo quei minori appartenenti alla fascia di età tra i 5 ed i 14 anni che, facendo parte di famiglie in condizioni di disagio socio-economico, non ne avrebbero l'opportunità. Per l’iniziativa è inoltre previsto un contributo di 4mila euro, che sarà destinato per le attività legate al progetto alle società sportive che vi hanno aderito.